Burgdorf

Am letzten Freitag im Juni arbeitet Carsten Hoffmann aus Heeßel eigentlich nie, denn dann feiert der Vorsitzende des Junggesellencorps von 1648 mit seiner Frau Melanie und den Aktiven der Schützengesellschaft das große Schützenfest. In diesem Jahr aber ist alles anders – coronabedingt fällt die viertägige Party aus, Hoffmann arbeitet deshalb regulär weiter und geht in Gedanken dennoch den Ablauf des Festes durch. „Immer wieder denke ich: Jetzt wäre ich im Festzelt, jetzt würde der Umzug beginnen, jetzt schießen wir um den Königstitel“, sagt der Heeßeler.

Seine Familie hätte in Zeiten außerhalb der Pandemie besondere Aufmerksamkeit erhalten: Seit Jahrzehnten übergibt die Schaustellerfamilie Bötticher immer donnerstags an ihrem Bratwurststand den Eltern des Kindes, das als letztes vor dem Fest geboren wurde, einen Teddybären für den Nachwuchs. Vor sechs Jahren ging das Präsent an Hoffmanns Tochter Charlotte, in diesem Jahr wäre der am 2. Juni geborene Sohn Jonathan an der Reihe gewesen. „Uns war natürlich klar, dass dieser Termin wie alle anderen nicht stattfindet“, sagt Hoffmann, der bei den Junggesellen aktiv ist.

Anzeige

Lesen Sie auch: So schön war das Schützenfest 2019 in Burgdorf

Weitere NP+ Artikel

Hoffmanns vermissen die Termine rund ums Schützenfest

Der Vorstand wollte die Übergabe aber nicht komplett ausfallen lassen, und so kamen die Mitglieder am Sonntag mit einem Teddy in den Heeßeler Garten – mit ausreichendem Abstand, wie der frisch gebackene Vater sagt. Ein weiteres Treffen stehe zudem mit der Schaustellerfamilie Bötticher an, sagt Hoffmann. Seit Donnerstag verfolgt er mit seiner Frau, die sich im Spielmannszug engagiert, wie die Mitglieder virtuell das Schützenfest angehen.

„Einige posten in Whatsapp-Gruppen oder bei Facebook ihre Aufnahmen aus dem vergangenen Jahr“, hat Hoffmann beobachtet. Andere wie die Bäckerei Rückriem hängen die Schützenfahne auf oder schauen sich die digitale Parade der Standarten an, die Christian July erstellt hat. Für Hoffmanns zeigt sich nun die Lücke, die mit dem abgesagten Fest entstanden ist. „Als es am Anfang hieß, dass wir nicht feiern, konnte ich die Entscheidung komplett verstehen“, sagt er. Dann aber rückte der Schützenfesttermin näher und auch die eigentlich damit verbundenen Rituale wie das Binden der Zeltkrone oder das Aufhängen der Girlanden.

Vor der Bäckerei Rückriem kündigt die Schützenfahne von der besonderen Zeit. Quelle: privat

Hoffen auf ein Ende der Pandemie und das Überleben der Schausteller

„Jetzt“, sagt Hoffmann, „fehlt mir die Geselligkeit“. Dabei gehe es nicht nur um die Treffen zum Vorbereiten des Festes, sondern auch um spontane Besuche bei älteren Mitgliedern in Pflegeheimen. Inzwischen merke er wie alle anderen, welche Bedeutung das Schützenfest habe. „Ich hoffe nur inständig, dass sich die Situation normalisiert und wir im nächsten Jahr wieder richtig feiern können“, sagt der Heeßeler und bezieht diese Aussage zum einen auf die Corona-Infektionsgefahr, zum anderen aber auch auf die Schausteller. „Keiner weiß, wie sie die Krise überstehen und ob wir weiterhin eine solche Vielfalt organisieren können.“ Denn eine Zeltparty allein brauche niemand.

Hoffmann ist überzeugt, dass die Schützen dann bewusster feiern werden: „Wir sehen jetzt, dass etwas so Schönes wie unser Fest ganz schnell zu Ende sein kann.“

Mit diesen Aktionen erinnern die Schützen an ihr Fest Mit Postkarten und Fahnen, mit Videos und Erinnerungsfotos, mit einem Tagebuch und digitalem Lüttje-Lage-Trinken feiert die Schützengesellschaft Burgdorf und ihre acht Korporationen das besondere Fest in der gut 425-jährigen Geschichte. Offiziell, sagt Sprecher Matthias Mollenhauer, gebe es nur wenige Aktionen. „Viele kleine Dinge geschehen hingegen im Verborgenen“, fügt er hinzu. Schon jetzt weist eine Postkarte unter dem Motto „ Schützenfest für den Briefkasten“, die alle Mitglieder der Schützengesellschaft in dieser Woche erhalten haben, auf die Party vom 24. bis 27. Juni 2021 hin. Die Rückmeldungen seien positiv gewesen, sagt Mollenhauer. Süße Waffeln, Bonbons und ein kaltes Getränk haben Saskia Piel und Hendrik Janssen am Donnerstag den Mitgliedern der Schießsportabteilung übergeben. Sie fuhren in Uniform zum eigentlichen Festauftakt durch die Stadt und besuchten die überraschten Sportler. Mit frischem Grün haben Chris Uzarewicz von den Aue Rosen und Kommandeur Rolf Hoppe haben das Restaurant Fortore an der Marktstraße geschmückt, sie hatten die Äste und Bäume am Mittwoch aus dem Wald geholt. Auch vor der Bäckerei Rückriem steht das Birkengrün, das Gebäude ist zudem in Schützenfarben geschmückt. Am Mittwochabend haben Vertreter des Vorstands, des Festvorstands und des Ehrenvorstands der Verstorbenen gedacht. Sie legten dazu einen Kranz nieder. Am Donnerstagabend reisten die Bruchmeister aus Hannover nach Burgdorf, sie tranken auf dem leeren Schützenplatz eine Lüttje Lage auf das Wohl der Schützen. „Die Bruchmeister sind sonst jedes Jahr auf Einladung der Gemanen am Schützenfest-Donnerstag dabei“, sagt Mollenhauer. Den Status ihrer sozialen Kanäle wie Whatsapp nutzen viele Mitglieder, um Fotos und damit Erinnerungen aus den vergangenen Jahren zu posten. Und das Fanfarenkorps Wikinger, als Ensemble den Schützen verbunden, schreibt bei Facebook ein „Schützenfest-Tagebuch“. bis

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Antje Bismark