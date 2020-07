Schon wieder Sachbeschädigung in Burgdorf: Randalierer beschädigen Chrysler mit Steinen

Burgdorf

Einen Schaden von etwa 500 Euro haben Randalierer verursacht, die zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 5 Uhr, mit einem Stein die Motorhaube eines Chrysler beschädigt hatten. Die 49 Jahre alte Halterin hatte ihren Wagen nach Aussage einer Polizeisprecherin ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen an der Kleinen Bergstraße abgestellt.

Unbekannte werfen Gullydeckel

Bereits am Freitag hatte die Polizei zwei Fälle von Sachbeschädigung in der Innenstadt gemeldet, die sich in der Nacht zu Donnerstag ereignet hatten. So zerstörten Unbekannte mit einem Gullydeckel die Windschutzscheiben an einem schwarzen Opel Vectra, der in der Hofeinfahrt zu einem Grundstück an der Straße Am Wall stand. Ebenfalls am Donnerstagmorgen stellte der Besitzer eines Schuhladens an der Hannoverschen Neustadt fest, dass Randalierer die Scheibe des Geschäftes mit Steinen beschädigt hatten.

Anzeige

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Sie sollten sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 bei der Polizei melden.

Weitere NP+ Artikel

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr in der Stadt Burgdorf lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark