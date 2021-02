Burgdorf

Wenn sich der Nachwuchs von Familien Schön zurückzieht, dann gehen Leonore, Tristan und Amalia nicht in ihre Kinderzimmer. Vielmehr rückt das Geschwistertrio in den Garten aus und verschwindet im selbst gebauten Iglu. Drei Tage haben die Siebenjährige, ihr drei Jahre jüngerer Bruder und die einjährige Schwester Amalia an der temporären Unterkunft gebaut, wobei sie tatkräftig von ihren Eltern Juliane und Christian sowie Oma Karin unterstützt wurden.

„Den Anfang hat alles genommen, als die Kinder den frisch gefallenen Schnee auf einen großen Haufen geschoben haben“, sagt Juliane Schön. Dann wollten sie ein Loch in den Schneeberg graben, doch das funktionierte nicht so, wie es sich die Kinder vorgestellt hatten. „Daraufhin haben wir dann entschieden, dass wir gemeinsam etwas Stabiles bauen“, sagt die Burgdorferin, die wie ihr Mann zurzeit im Homeoffice arbeitet. Also verwandelten sie die Plastikkisten, in denen normalerweise das Spielzeug gelagert wird, in die Modellform für die eisigen Bausteine. Immer wieder pressten die Kinder den Schnee in die Kisten, dann stapelte sie die so gewonnenen Schneequader in Schichten aufeinander.

Die einjährige Amalia und ihre Geschwister Leonore und Tristan genießen den Schnee. Quelle: privat

Familie trifft sich zum Abendessen im Iglu

„Zwei bis drei Reihen haben wir am Tag geschafft“, sagt Mutter Juliane und fügt hinzu, dass die Kinder die Fugen dann fachgerecht mit weiterem Schnee geschlossen hätten. Am Abend benetzte die Familie das neue Gebäude mit Wasser, damit es auch ordentlich über Nacht zusammenfriert und Stabilität bekommt. Wenn die Eltern mal den Schreibtisch verlassen konnten, dann arbeiteten sie im Garten mit – an einem Vormittag griff die Großmutter helfend ein. „Aber die Kinder haben das ganz toll gemacht“, lobt ihre Mutter. Das Iglu ist inzwischen so groß, dass die Siebenjährige darin stehen kann. Und Tristan hat ein besonderes Verhältnis zu dem Bauwerk: Immerhin trägt er den gleichen Namen wie das Tief, das den Kindern den Schnee im Überfluss beschert hatte.

Leonore kann in dem selbst gebauten Schneehaus inzwischen stehen. Quelle: privat

Auf ein Dach indes verzichtete die Familie: „Der Schnee pappt nicht so gut, da hatten wir Angst, dass es einstürzt, wenn die Kinder im Iglu sind“, sagt Juliane Schön. Dafür bedeckt eine Folie das geräumige Zimmer, in das die Geschwister einen Teppich und kleine Lichter als Dekoration getragen haben. Ihnen gefällt das winterliche Zuhause so gut, dass die Familie dort auch schon mal zu Abend isst: Belegte Brote und Kinderpunsch standen auf der Speisekarte. In der Nachbarschaft der Weststadt schaut so mancher gespannt auf die Hinterbebauung – und ein Junge hat sich bereits am Nachbau versucht.

Im Garten von Familie Schön in der Weststadt bauen Leonore und Tristan ein Iglu. Quelle: privat

Inmitten der Pandemie und des Lockdowns empfindet Juliane Schön die Wintertage mit blauem Himmel und Schnee als eine gute Auszeit: „Wir haben ohnehin mit dem Garten einen tollen Platz – und jetzt noch viel mehr. Da können wir die Stimmung gut hochhalten.“

Von Antje Bismark