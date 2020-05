Burgdorf

Erneut hat sich ein Unbekannter mit einem Hammer an der Schaufensterscheibe des syrischen Lebensmittelladens Judy-Markt an der Braunschweiger Straße zu schaffen gemacht. In der Nacht zu Freitag schlug der Täter auf die Sicherheitsglasscheibe ein und beschädigte diese. In den Laden gelangte er nicht. Ein Ehepaar, das über dem Geschäft wohnt, erwachte wegen des Lärms und verständigte die Polizei, die jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Judy-Markt ist in jüngster Vergangenheit schon zweimal Opfer eines ebensolchen Anschlags gewesen. Ob es jeweils der gleiche Täter war, können die Ermittler noch nicht sagen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, die sie unter Telefon (05136) 88614115 entgegennimmt.

Von Joachim Dege