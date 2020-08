Benthe

Sie fallen kaum auf – aber direkt oberhalb des Hotels Benther Berg sind Spuren einer bewegten Geschichte Ronnenbergs zu finden. Eine schmale, grob gepflasterte Straße führt auf einen Parkplatz. Wer genau hinschaut, kann dort verwitterte Stufen entdecken. Sie gehören zu den wenigen Überresten der Gaststätte Benther Bergterrassen. Das Lokal brannte 1975 kurz nach seiner Schließung völlig aus. Davor hatte es eine große Rolle gespielt. „Mehr als 100 Jahre erfrischten sich hier Wanderer und Spaziergänger aus der Region Hannover“, hat Rainer Piesch recherchiert. Der Gehrdener erforscht seit vielen Jahren die Geschichte seiner Heimat – dazu gehört auch das benachbarte Ronnenberg.

Für die Bergterrassen begann alles mit einem Getränkestand. Den eröffnete der Handwerker Johannes Georg Ernst Rehbock am früheren Picknickplatz auf dem Benther Berg. Die Geschäfte liefen so gut für ihn und seine Familie, dass er nach wenigen Jahren ein Wohnhaus mit Gasträumen und Saal baute – und es auch gleich bezog. Wobei der Erfolg seines Lokals Erichs Ruh – benannt nach dem Besitzer des Grundes und Bodens, Erich Friedrich Ludwig von Lenthe (1831–1896) – nicht überall begrüßt wurde.

So sah das Ausflugslokal Benther Bergterrassen aus. Das Bild ist nach dem Feuer entstanden. Quelle: Herbert Rogge

Straßenbahn bringt ab 1896 die Besucher zur Gaststätte

„Offenbar feierten die jungen Leute aus der Umgebung jeden Sonntagnachmittag und gern abends bis spät in die Nacht“, erzählt Piesch. „Und auch wenn die Polizei daraufhin ein Auge auf die Gaststätte haben sollte, sorgte der Bau der Straßenbahn 1896 für noch mehr Gäste auf den Bergterrassen. Zudem erhielt Benthe in diesem Zuge elektrischen Strom – das brachte viele Verbesserungen für das Lokal.“ So fand zum Beispiel die gefährliche Beleuchtung mit Petroleumlampen ein Ende.

Immer etwas los auf der Außenanlage der Benther Bergterrassen. Das Bild entstand im Jahr 1925. Quelle: Repro: Dirk Wirausky

Das 50-jährige Bestehen wurde 1913 auf dem Benther Berg groß gefeiert. „Dafür kamen bekannte Persönlichkeiten ins Erichs Ruh.“ Dazu gehörten beispielsweise Hannovers Stadtdirektor Heinrich Tramm (1854–1932) und der Künstler Kurt Schwitters (1887–1948). Doch obwohl schon vieles modernisiert war, gab es nach wie vor so manche Schwierigkeiten. So musste auch an diesem besonderen Jahrestag das Wasser noch mit Pferdefuhrwerken auf den Berg gebracht werden. „Und nur wenig von dem kostbaren Nass wurde für die Hygiene zur Verfügung gestellt“, weiß Rainer Piesch. Wichtiger war das Wasser für die Zubereitung von Kaffee, zum Kochen und Backen.

Ein genauer Blick lohnt sich: Noch heute sind Relikte des Lokals Benther Bergterrassen verborgen hinter Büschen und Bäumen zu finden. Quelle: privat

Gasthaus dient im Zweiten Weltkrieg als Lazarett

Die Jahre gingen ins Land – der Erste Weltkrieg sowie die darauffolgende Inflation hinterließen ihre Spuren. „Vielleicht verkaufte Familie Rehbock deshalb das Erichs Ruh“, so Pieschs Vermutung. Die Rehbocks bekamen dafür 90.000 Reichsmark. Der neue Besitzer, Ernst Werner, stammte aus einer hannoverschen Gastronomenfamilie und baute zunächst einiges um. Trotz der wirtschaftlich schlechten Situation ließ er unter anderem den Kaffeegarten vergrößern. Doch dann brach der Zweite Weltkrieg aus, Erichs Ruh musste schließen: Das Gasthaus wurde bis zum Kriegsende als Lazarett genutzt. Danach richtete die englische Militärregierung dort ein Kinderheim ein.

Nach dem Feuer im Jahr 1975 bleibt von dem Restaurant nur die Ruine. Quelle: Gerhard Stoletzki

Erst Weihnachten 1948 öffnete das Restaurant erneut – und bekam einen anderen Namen: Benther Bergterrassen. Schnell war das Lokal wieder ein beliebtes Ausflugsziel, auch wenn der Betrieb durch Lebensmittelmarken und den eingeschränkten Warenhandel einige Probleme zu bewältigen hatte. Dreimal in der Woche durfte getanzt werden – drinnen im großen Saal und draußen im Freien. Piesch hat alte Unterlagen studiert und weiß: „Rund 2000 Menschen fanden dort Platz. An schönen Sommertagen gingen 250 dreiteilige Mittagsmenüs raus, plus 500 Liter Kaffee, 2000 Kuchenstücke, 2000 Portionen Speiseeis, 1200 Berliner Weiße, 1000 Flaschen Limonade oder Saft. Alles bereiteten die Beschäftigten zu und brachten es den Gästen. Es waren viele Kilometer, die die Kellner zurücklegten. Und sie brauchten starke Arme. Die Geschäfte liefen so gut, dass Gäste für Silvester ein Jahr im Voraus buchen mussten.“

Für Rainer Piesch wird beim Anblick der Relikte aus der Vergangenheit das Treiben im Lokal Benther Bergterrassen fast wieder lebendig. Quelle: privat

Nach dem Tod des Besitzers bleiben die Gäste aus

Der Tod des Besitzers Ernst Werner im Jahr 1960 versetzte der Gaststätte einen schweren Schlag. Zusätzlich sorgte das veränderte Reiseverhalten der Deutschen für einen Rückgang der Gästezahlen. Die Menschen machten jetzt längere Ausflüge, Fernziele waren angesagt, das unmittelbare Umfeld war nicht mehr attraktiv. Auch die Jugend hatte in den 1960er-Jahren andere Interessen, als die Tanzveranstaltungen in den Bergterrassen zu besuchen. 1974 schloss das Ausflugslokal endgültig seine Türen.

Heute zeugen ein paar Terrasseneinfassungen und die Überreste eines Springbrunnens von seiner lebhaften Vergangenheit. Vom Gebäudesockel ist noch etwas zu sehen und ein Teil des Kellers. Wer also jetzt über das frei zugängliche Gelände der ehemaligen Benther Bergterrassen streift, sollte ein wenig die Augen offenhalten, denn es lohnt sich, auf Spurensuche zu gehen.

So geht’s zu den Benther Bergterrassen: Direkt oberhalb des Hotels Benther Berg befindet sich ein Parkplatz, an dessen Rand bis heute die Benther Bergterrassen grenzen. Wer genau hinschaut, sieht die Zugänge auf das Gelände zwischen den Bäumen.

Von Rosa Legatis