Randalierer zerkratzen Lack an Autos in Burgdorf und in Ehlershausen

Burgdorf/Ehlershausen

Unbekannte haben an den vergangenen Tagen zwei Autos beschädigt, die die Halter ordnungsgemäß abgestellt hatten. Im ersten Fall hatte ein Burgdorfer am Donnerstag gegen 9.30 Uhr seinen schwarzen Mercedes E 200 auf dem Parkplatz eines Restaurants am Kleinen Brückendamm geparkt. Als er etwa eine Stunde später zum Wagen zurückkehrte, bemerkte er diverse Schäden im Lack. Offenbar hatten Unbekannte den Lack an der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Weitere Tat am P+R-Parkplatz

Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, beschädigten Randalierer einen blauen Peugeot, den der Halter auf dem P+R-Parkplatz am Bahnhof in Ehlershausen geparkt hatte. Das Fahrzeug weist unter anderem Kratzer an der rechten Seite der Motorhaube und zwei Beulen an der hinteren linken Tür auf.

Die Ermittler suchen Zeugen, die den oder die Täter beobachtet haben. Sie erreichen die Polizei unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 melden.

Von Antje Bismark