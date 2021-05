Burgdorf

Ein unbekannter Autofahrer hat einen Gartenzaun an der Ecke Duderstädter Weg/Hülptingser Weg in Burgdorf beschädigt, als er um die Kurve gefahren ist. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 11. Mai, 8 Uhr, bis Mittwoch, 12. Mai, 8 Uhr. Betroffen ist der Zaun des Grundstücks Hülptingser Weg 1. Der Fahrer hat sich nach dem Unfall nicht beim Eigentümer gemeldet, deshalb hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich im Kommissariat in Burgdorf, Telefon (05136) 8861-4115, zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer