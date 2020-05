Pfingsten: Diese Bäcker haben in Burgdorf geöffnet

Pfingstsonntag , 31. Mai

Burgdorf: Bäckerei Bosselmann ( Marktcafé), Marktstraße 46, von 7 bis 13 Uhr

Burgdorf: Backgeschwister, Marktstraße 10, von 8 bis 12 Uhr

Anzeige

Pfingstmontag , 1. Juni

Burgdorf: Bäckerei Bosselmann ( Marktcafé), Marktstraße 46, von 7 bis 13 Uhr

Weitere NP+ Artikel

Burgdorf: Backgeschwister, Marktstraße 10, von 8 bis 12 Uhr

Hinweis: Diese Liste ist unter Umständen nicht vollständig. Nicht alle Bäckereien und deren Filialen konnten die Öffnungszeiten am Pfingstwochenende mitteilen. Weitere Öffnungszeiten nimmt die Redaktion per E-Mail an burgdorf@haz.de entgegen.

Lesen Sie auch

Von Konstantin Klenke