Freitag, 5. Juli – Auf der Spur der Fledermaus

Lehrte: Auf die Spuren der Fledermäuse geht es für alle Interessierten am Freitag, 7. Juli. Unter der Leitung des Fledermausspezialisten Bernd Rose und Hans-Jürgen Sessner vom Nabu startet um 20.30 Uhr die Fledermausführung auf Gut Adolphshof. Während sich die Kinder spielerisch dem Thema nähern, erfahren die Erwachsenen Spannendes über die Jäger der Nacht. Gemeinsam geht es im Anschluss zu den Teichen, um dort die Wasserfledermäuse zu beobachten. Treffpunkt für die Führung ist am Hofeingang. Der Abend endet gegen 22.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten.

Sonnabend, 6. Juli – Konzerte und Burgdorfer Geschichte

Einst fand sich eine Bäckerei in dem Haus Marktstraße 49, heute buchen die Burgdorfer dort ihre Reisen. Quelle: privat

Burgdorf: „Burgdorfer Häuser und ihre Geschichten“ heißt die neue Ausstellung in der KulturWerk­Stadt, die von Sonnabend, 29. Juni, bis Sonntag, 18. August, zu sehen ist. Sie stellt geschichtsträchtige und moderne Gebäude mit originellen Hintergrundgeschichten vor. Die KulturWerkStadt ist bei freiem Eintritt sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Als Ausstellungsführer erscheint eine Broschüre mit allen zehn Häusern, die bei Bleich Drucken und Stempeln, Braunschweiger Straße 2, und in der KulturWerkStadt für eine Schutzgebühr von 4 Euro erhältlich ist.

Isernhagen: „Lukomorje trifft Gorniza – Russland zu Gast“ ist des Titel eines Konzerts am Sonnabend im Gemeindehaus der St.-Marien-Kirchengemeinde am Martin-Luther-Weg 3a in K.B., das um 18 Uhr beginnt. Sieben Musiker aus Russland präsentieren traditionelle Musik aus ihrer Heimat, wagen aber auch Ausflüge in die Welt des Swing und der Romantik. Das Konzert wird moderiert vom Journalisten, Musiker und Theologen Claus-Ulrich Heinke. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. Juli – Schachmeisterschaften

Langenhagen: Bereits seit Donnerstag, 4. Juli, messen sich mehr als 90 Teilnehmer bei den ersten internationalen Sommer-Open der Schachtiger. Unter dem stark besetzten Teilnehmerfeld befinden sich unter anderem Spieler aus den USA, Finnland und Indien sowie ein Schach-Großmeister, ein internationaler Meister und einige FIDE-Meister. Sowohl am Freitag, 5. Juli,, und Sonnabend, 6. Juli, messen sich die Schachspieler von 9 bis 18 Uhr auf 64 weißen und schwarzen Feldern. Am Sonntag, 7. Juli, steht dann gegen 13.30 Uhr die Siegerehrung auf dem Programm. Besucher sind willkommen. Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 7. Juli

Die Jazzmatinee im Rathausinnenhof ist vor allem bei gutem Wetter ein Publikumsmagnet. Quelle: Archiv/Stephan Hartung

Langenhagen: „ Umsonst und draußen“ lautet das Motto der attraktiven Reihe von Jazzmatineen, die jeden Sommer im Innenhof des Rathauses das Publikum begeistert. Der Auftakt am vergangenen Sonntag ist bereits gelungen. Zur zweiten Matinee am Sonntag laden die Dixie Company aus Polen und Donna Brown aus den USA zum Mitswingen ein. Wie alle anderen Musiker, die an den zehn aufeinanderfolgenden Sonntagen auf der Bühne stehen, spielt die Bigband von 11 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Sitzplätze und kulinarische Angebote sind vorhanden.

Die fünf Musiker der Band Frisco Five spielen Jazz von der Westküste der USA. Quelle: privat

Uetze: Für das alljährlichen Jazz-Frühschoppen unter den mächtigen Eichen im Garten des Festwerks Dedenhausen hat die Kulturinitiative K4 diesmal einen besonderen Sound ausgesucht: Die Frisco Five haben sich dem Westcoast-Stil verschrieben und pflegen ihn konsequent. „Ihr Sound hebt sich wohltuend ab vom Dixie-Swing-Mischmasch der Mitbewerber“, sagt Klaus-Peter Großmann vom K4-Team. Zu hören sind die fünf Musiker am Sonntag von 11 bis 14 Uhr. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf im Schreibwarenladen Schüler in Uetze und Hänigsen zum Preis von 10 Euro. An der Tageskasse kostet der Eintritt 12 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen die Hälfte.

Neben den großen Trams ist besonders die Kindereisenbahn ein Highlight auf dem Museumsgelände. Quelle: privat

Sehnde: Das Hannoversche Straßenbahn-Museum widmet sich den Jüngsten: Am Sonntag steigt auf dem weitläufigen Gelände zum mittlerweile sechsten Mal ein großer Kindertag. Von 11 bis 17 Uhr wird das übliche Museumsprogramm mit allerlei kindgerechten Attraktionen bereichert. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7,50 Euro, der ermäßigte Preis beträgt 6,50 Euro. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr sparen an diesem Tag den Eintritt und können zudem den ganzen Tag kostenlos die historischen Straßenbahnen auf der museumseigenen Fahrstrecke nutzen.

Der Imkerverein Langenhagen lädt zum Tag der offenen Tür ein. Matthias Winter (von links) , Vereinsvorsitzender Siegfried Neske, Kassenwart Rüdiger Orschiedt und Schriftführerin Brigit Fiedler freuen sich auf die Veranstaltung am alten Wasserturm im Stadtpark. Quelle: Julia Gödde-Polley

Langenhagen: Führungen, Vorträge und Aktionen: Beim Imkerverein Langenhagen dreht sich am Sonntag alles um Honigbienen und die Imkerei. Der Verein lädt Interessierte von 11 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür in und um den alten Wasserturm im Stadtpark ein. Die Organisatoren bereiten drei Schwerpunkte für den Tag vor: Für 11.30, 13 und 15 Uhr sind Vorträge über Bienen und die Imkerei geplant. Bei Führungen über den Lehrbienenstand des Kreisimkervereins können Interessierte die derzeit beheimateten 15 Völker beobachten und direkt in die Bienenbeute (bewohnter Bienenstock) schauen. Der Vereinsvorsitzende Siegfried Neske verspricht Informationen aus erster Hand direkt von den Imkern. An einem Infostand wollen sie zudem mit Interessierten ins Gespräch kommen, sagt Schriftführerin Birgit Fiedler. Interessierte können erfahren, welche Pflanzen sie am besten für einen bienenfreundlichen Garten ansiedeln können.

Großburgwedel: Unter all den blühenden Pflanzen auf Brachflächen sind etliche, die als Heilpflanzen Verwendung finden. Heidrun Roland versteht viel davon. Auf einem Spaziergang vom Bahnhof Großburgwedel nach Kleinburgwedel will sie auf diese Pflanzen hinweisen und deren Anwendungsmöglichkeiten erläutern. Zu diesem Kräuterspaziergang lädt der Naturschutzbund Burgwedel alle Mitglieder und Interessierten für Sonntag ein. Der Rundgang beginnt um 9 Uhr am Fahrradkäfig beim Bahnhof Burgwedel und wird gegen 13 Uhr beendet sein. Nichtmitglieder zahlen 3 Euro für die Teilnahme.

Von red