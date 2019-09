Das können Sie am Wochenende im Nordosten der Region unternehmen

Das ist am Wochenende vom 20. bis 22. September im Nordosten der Region Hannover los.

Freitag

Volkshochschuldirektorin Elke Vahinger zeigt das neue Programmheft, das auf dem Titelblatt einlädt zur Nacht zur Langen Nacht der VHS. Quelle: Joachim Dege

Burgdorf: Die Volkshochschule Ostkreis Hannover nutzt den 100. Jahrestag der ersten VHS-Gründung in Deutschland, um Werbung in eigener Sache zu machen. Musik, Büfett, eine Ausstellung und eine bunte Mischung von Schnupperkursen stehen auf dem Programm bei einer Langen Nacht der Volkshochschulen am Standort Burgdorf, zu der die VHS Ostkreis für Freitag ab 18 Uhr in ihre Räume an der Bergstraße einlädt. Die VHS bittet alle Schnupperkursteilnehmer um Anmeldung, und zwar unter Telefon (0 51 32) 5 00 00. Die Teilnahme ist kostenlos.

Sonnabend

Der Dorfladen Bolzum ist Gastgeber für das Klimafest. Quelle: Michael Schütz (Archiv)

Sehnde: Zu einem großen Klimafestladen der Dorfladen Bolzum sowie engagierte Bürger aus Bolzum und Wehmingen ein. Gefeiert wird am Sonnabend von 11 bis 17 Uhr rund um den Bolzumer Dorfladen und Marktplatz. Mit dabei ist auch das Verbundprojekt GutKlima. Zum Programm gehört etwa Lili Löwenmaul, die ab 13 Uhr mit ihrer mobilen Forscherstation kommt. Dabei gibt es Experimente rund um Sonne, Wind und Energie, zudem können Flaschenwindräder und Stromkreise mit Solarmodulen gebaut werden. Auch die mobile Apfelsaftpresse ist vor Ort. Wer mindestens 80 Kilogramm Äpfel mitbringt, kann sich gegen eine Gebühr seinen eigenen Saft mit nach Hause nehmen. Termine vergibt der Dorfladen unter Telefon (01 70) 8 04 04 89.

Isernhagen:Passend zum Erntedankfest organisiert die Christophorus-Gemeinde Altwarmbüchen ihren alljährlichen Kartoffelmarkt. Am Sonnabend erwartet Besucher ab 14 Uhr nach dem Erntedankgottesdienst ein buntes Fest mit vielen Aktionen zum Mitmachen und zum Zuschauen. Geboten werden Kinderschminken, ein Kasperletheater sowie Musik zum Zuhören und Genießen. Außerdem wird ein großes Altwarmbüchen-Modell ausgestellt. Des Weiteren gibt es Speisen und Getränke sowie Informationen und Angebote verschiedener Gruppen. Kinder können auf ihren Decken Spielzeug, Bücher und andere Schätze aus dem Kinderzimmer zum Kauf anbieten.

Großburgwedel: Auf dem Dorfplatz in Engensen steht am Sonnabend wieder die mobile Saftmacherei aus Langenhagen. Diese verarbeitet ab 10 Uhr private Äpfel zu einem naturbelassenen Apfelsaft. Damit keine Wartezeiten entstehen, ist eine vorherige Anmeldung der Apfelmengen bei Dagmar Seeßelberg unter Telefon (0 15 75) 0 26 75 74, per E-Mail an info@mobile-saftmacherei.de sowie auf der Websitewww.mobile-saftmacherei.de erforderlich.

Der Jazzchor After Six gastiert in Lehrte. Quelle: privat

Lehrte: Das wird ein ganz besonderer Abend für Jazzfreunde: Der Jazzchor After Six gibt gemeinsam mit Sugar & Salt, dem Chor der Musikschule Ostkreis Hannover, am Sonnabend ein Konzert in der Alten Schlosserei, Alte Schlosserei 1 in Lehrte. In seinem Programm mit dem Titel „Fire & Ice“ nimmt der Jazzchor sein Publikum mit auf eine musikalische Weltreise im Wechselspiel der Elemente. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es an der Abendkasse und bei den Buchhandlungen Böhnert, Zuckerpassage 19, und Veenhuis, Iltener Straße 28, in Lehrte. Ticketreservierungen sind möglich per E-Mail an tickets@after-6.de.

Ponyzirkus, Ponyparcours und Ponyreiten: Für die Kinder bietet der letzte Pferdemarktes des Jahres viel Programm. Quelle: Symbolbild (Lütjens)

Burgdorf:Wenn in Burgdorf das Entenrennen ausgetragen wird, ist der Herbst nicht mehr weit. Mit dem beliebten Spaßwettbewerb auf der Aue wird auch zum letzten Mal im Jahr der Pferde- und Hobbytiermarkt aufgebaut. Am Sonnabend um 11 Uhr fällt der Startschuss für das mittlerweile zwölfte Rennen. Von einem Radlader aus werden 5000 gelbe Entchen an der Auebrücke in der Poststraße ohne viel Federlesens ins Wasser gekippt. Der Pferdemarkt von 8 bis 13 Uhr auf dem Freigelände am Kleinen Brückendamm bietet zum Saisonausklang noch einmal ein abwechslungsreiches Programm, mit dem der VVV als Veranstalter vor allem Kinder ansprechen will. Der Ponystall Ben Hur aus Ahrbeck lädt in seinen Ponyzirkus ein. Das Avalon Gestüt baut einen Ponyparcours auf. Die Ponyranch an der alten Bahn aus Immensen gibt Einblicke in ihr Projekt Erlebnis Pferd. Der MitMachHof aus Schwüblingsen bringt seine Ponys zum Reiten mit. Der Alpaka-Hof Puravida kommt mit seinen Tieren aus den südamerikanischen Anden nach Burgdorf.

Die Bestsellerautorin Daniela Krien kommt im Herbst für eine Lesung in die Neue Schauburg nach Burgdorf. Quelle: picture alliance / dpa

Burgdorf:Ihr Debütroman „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ wurde in 14 Sprachen übersetzt, für ihren Erzählband „Muldental“ erhielt sie den Nicolas-Born-Debütpreis, und ihr neues Buch „Die Liebe im Ernstfall“ wurde schon 100 000-mal verkauft. Die Rede ist von Daniela Krien, die jetzt für eine Lesung nach Burgdorf kommt. Am Sonnabend liest sie auf Einladung der Buchhandlung Wegener ab 20 Uhr in der Neuen Schauburg an der Feldstraße. Und zwar aus ihrem im Diogenes-Verlag erschienenen Roman „Die Liebe im Ernstfall“. Darin erzählt Krien die Geschichten von fünf starken, jungen Frauen, die in ihrem Leben aus dem Vollen schöpfen wollen und deren Lebenslinien sich immer wieder kreuzen. Karten für die Lesung sind in der Buchhandlung Wegener, Telefon (0 51 36) 8 31 83, erhältlich. Eine Karte kostet 13 Euro.

Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann (links) und Sandra Winkler von der Verkehrswacht Wedemark werben mit ihren Rädern für den Bissendorfer Aktionstag rund um Pedelecs. Quelle: Katerina jarolim-vormeier

Wedemark:Was ist eigentlich ein Pedelec? Es steht für Pedal Electric Cycle und verbindet sportliches Radfahren mit entspannter E-Mobilität. Wie bewegt man sich damit fort? Das können Besucher bei einem Aktionstag rund um den Amtshof in Bissendorf am Sonnabend erfahren. Veranstalter ist der Ortsrat in Kooperation mit dem ADFC und der Verkehrswacht Wedemark, der Polizei, dem Seniorenbeirat, dem Repair-Café und einem Fahrradladen aus Hannover. Eigens für die Veranstaltung auf dem Amtshof von 11 bis 17 Uhr wird die Burgwedeler Straße zwischen der Straße Am Markt und Glockenweg gesperrt, damit Besucher in dem Bereich Probefahrten mit den Pedelecs unternehmen können.

Auf die Spuren der Wölfe geht es bei einer Fahrradtour am Sonnabend. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil

Burgwedel: Auf die Spuren der Wölfe gehen, die in der Nähe Burgwedels leben: Das können Kinder und Erwachsene bei einer Fahrradtour der Stadt Burgwedel am Sonnabend von 11 bis 14 Uhr. Die Fahrt führt über etwa elf Kilometer Länge durch die Wälder rund um den Würmsee. Informationen gibt es zu Lebens- und Verhaltensweisen sowie zur aktuellen Verbreitung des Wolfes. Zudem wird der Leiter der Tour, der zertifizierte Wald- und Wildnispädagoge sowie Kooperationspartner der Niedersächsischen Landesforsten, Olaf Slaghekke, zeigen, wie man sich am besten verhält, wenn man doch einmal einem Wolf leibhaftig gegenübersteht. Die Teilnahme ist kostenfrei. Los geht es um 11 Uhr am Parkplatz der Gaststätte am Würmsee, Am Würmsee 24. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen nimmt Slaghekke unter Telefon (0 51 39) 98 51 57 entgegen.

Sehnde:365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag sind die aktiven Mitglieder der Ortsfeuerwehr Sehnde einsatzbereit. Einmal im Jahr sagt ihnen der Förderverein der Ortsfeuerwehr dafür mit einem großen Fest Danke. Bei der Erstauflage der Party, die den Namen Florianfest trägt, vor einem Jahr war eine Travestieshow der Höhepunkt des Abends. In diesem Jahr lautet das Motto „Das Feuerwehrhaus rockt“. Am Sonnabend, 21. September, gibt es Musik und Party in der Feuerwache am Borsigring. Einlass zum Florianfest ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person, in dem Betrag ist aber bereits ein 2-Euro-Verzehrgutschein enthalten.

Sonntag

Am 22. September dürfen im Uetzer Freibad wieder Hunde ins Wasser. Quelle: privat

Uetze: Statt spielender und planschender Kinder ist am Sonntag im Naturerlebnisbad in Uetze Hundegebell zu hören. Die Freibadgenossenschaft lädt zum fünften Mal nach Saisonschluss zum Hundeschwimmenein. An dem Tag dürfen die Hunde von 12 bis 16 Uhr in die Badeanstalt, Bodestraße 11, und im kombinierten Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken schwimmen. Der Eintritt für Hunde kostet 3 Euro, Herrchen und Frauchen zahlen einen Euro. Saisonkarten haben an dem Tag keine Gültigkeit.

Uetze:Für Februar 2020 plant die Zukunftswerkstatt aus Uetze-Dedenhausen eine Ausstellung zum Thema „Daheim in Dedenhausen – Aber wo kommst du her?“. Der Vorbereitung der Ausstellung dient das Mitmachfest für Familien, das die Zukunftswerkstatt am Sonntag von 15 bis 18 Uhr auf dem Festplatz vor der Turnhalle ausrichtet. Die Besucher sollen in dem Buch Fragen wie „Viele Wege führen nach Dedenhausen, welcher war deiner?“ oder „Wie würdest du das Dorf einem Fremden beschreiben?“ beantworten. Zum Programm des Mitmachfests gehört auch ein Mitmachparcours mit alten Spielen wie Sackhüpfen.

Das Abbenser Drachenfest ist ein Fest für die ganze Familie - und das soll auch so sein. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

Wedemark:In der Luft über Abbensen wimmelt es am Sonntag voraussichtlich wieder von Drachen. An diesem Tag startet das alljährliche Drachenfest des Dorfverschönerungsvereins (DVV) Abbensen. Junge und ältere Besucher sind wie in den vergangenen Jahren ab 14 Uhr auf dem abgemähten Stoppelfeld der Familie Wiese an der Straße Zum Hundshop willkommen und können ihre Drachen steigen lassen.

Arbeiten für den Tag der Sicherheit zusammen: Der Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung im Rathaus, Boris Ehrhardt (links), und der kommissarische Polizeichef Alexander Zimbehl. Quelle: Sven Warnecke

Langenhagen: Sogar die Hundeführerstaffel schaut vorbei: Die Stadt organisiert zusammen mit den Langenhagener Rettungsdiensten und der Polizei erstmals einen Tag der Sicherheit. Auch das City-Center (CCL) ist am Sonntag dabei – unter anderem mit einem verkaufsoffenen Sonntag und viel Programm von 13 bis 18 Uhr. Im CCL beginnt der Tag um 13 Uhr auf der Bühne vor dem Brunnen, parallel öffnen die Geschäfte. Auf der Bühne moderiert Redakteur Jan Sedelies von der HAZ, die Kooperationspartner ist, eine Podiumsdiskussion zum Thema Sicherheit mit Bürgermeister Mirco Heuer, dem Leiter des Präventionsteams der Polizei Hannover, Savas Gel, dem aus dem Fernsehen bekannten Polizisten Torsten „Toto“ Heim und dem Prominenten-Personenschützer Peter Althof.

Das Dorffest in Isernhagen N.B. hat viel zu bieten. Quelle: Elena Everding (Archiv)

Isernhagen: Die Vereine und Verbände in Isernhagen N.B. laden für Sonntag, 22. September, zu ihrem Dorffest auf den Schulhof der Grundschule, Auf dem Windmühlenberge 4, ein. Ab 12 Uhr können sich die Besucher auf ein großes Aktionsprogramm freuen. Bei schlechtem Wetter finden die Aktionen in den Turnhallen statt.

Bei Jazz im Park genießen die Besucher Livemusik unter Bäumen. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Sehnde: Jazz-Fans können sich in diesem Jahr gleich fünf Termine in ihrem Kalender vormerken. Weil der September nämlich nicht nur vier, sondern fünf Sonntage hat, setzt das Klinikum Wahrendorff seine beliebte Veranstaltungsreihe Jazz im Park diesmal – wie übrigens auch schon 2018 – mit fünf Terminen fort. Am Sonntag ist dann das Lulu White Salon Orchestra in Ilten zu Gast. Besucher dürfen sich auf gepflegten Jazz der Zwanzigerjahre ganz im Stil der Grande Dame des Nachtlebens von New Orleans freuen. Zum Repertoire der fünfköpfigen Combo gehören aber auch Swing und Evergreens.Der Eintritt ist frei. Das Programm läuft von 11 bis 14 Uhr.

Langenhagen:In der Elisabethkirche Langenhagen eröffnet am Sonntag die Ausstellung „Licht-Klang-Installation“ von Tosh Leykum & Sascha Maaß. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr. Zudem können sich die Besucher auf die Präsentation der Ergebnisse aus den Workshops Click & Walk und Grün:Weiß:Schwarz:Rot:Violett freuen. Unter anderem gibt es Gespräche mit dem Künstler Uwe Stelter sowie Tosh Leykum und Sascha Maaß zur Licht-Ton-Installation. Für Musik sorgen Corinna Staschewski (Sopran), auf dem Klavier begleitet von Kantor Arne Hallmann.

Von red