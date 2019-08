Freitag, 2., bis Sonntag, 4. August

In Schulenburg wird wieder gefeiert. Dabei soll nicht nur den neuen Königen gehuldigt werden. Quelle: Privat/Stephan Hartung (Archiv)

Langenhagen: Das nächste Sommerfest steht an: In Schulenburg feiern die Schützen von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. August, auf dem Festplatz Roter Weg gemeinsam mit dem ganzen Dorf. Das Programm beginnt nach Auskunft von Dirk Auf dem Berge, Vorsitzender des Festausschusses im Schützenverein, am Freitag mit einem Kommers. Zum Auftakt spielt ab 19 Uhr bei der Ehrung der Schützenkönige das Bläserkorps des SV Godshorn. Ab 21 Uhr legt DJ Rene Schlager- und Tanzmusik auf. Am Sonnabend steht von 14.30 bis 16 Uhr der Festumzug im Zentrum des Festtages, dabei erhalten die Sieger die Bürger- und Jugendscheibe. Nach der Rückkehr gibt es bei Kaffee und Kuchen Blasmusik im Festzelt. Ab 20 Uhr folgt eine Zeltparty mit der Top-40-Coverband Grace. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Zeltgottesdienst mit Pastor Rainer Müller-Jödicke, anschließend ist ein Frühschoppen angesagt. Gegen 12 Uhr startet der Umzug zum Besuch der Schützenkönigin und ihres männlichen Pendants. Ab 15 Uhr gehört der Festplatz den Kindern. Alle Schulenburger Vereine und Verbände feiern das Kinderfest mit vielen Attraktionen.

Beim Weinfest ist gut klönen, wie im vergangenen Jahr (von links) Kai Engelke, Anica Engelke und Britta Langkopf bewiesen haben. Quelle: Susanne Hanke (Archiv)

Lehrte: Norddeutschland ist nicht die klassische Weingegend, aber beliebt sind die edlen Tropfen auch hier. Das lässt sich alljährlich auf dem Lehrter Weinfest nachprüfen, bei dem auf den Bänken selten ein freier Platz zu finden ist. Von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. August, steigt auf dem Rathausplatz das inzwischen 33. Lehrter Weinfest des Stadtmarketings. Sechs Winzer aus den deutschen Anbaugebieten und eine Weinhandlung bauen für drei Tage ihre Stände auf und laden zur Verkostung ein. Vor allem bieten die Bänke auf dem Platz die Gelegenheit, bei einem Glas Franken- oder Moselwein ausgiebig mit Freunden, Bekannten oder auch Menschen, die man noch gar nicht kennt, zu klönen. Der Sonntag steht im Zeichen des Winzer-Brunches. Auf dem Rathausplatz werden um 11 Uhr deftige Leckereien als Büfett aufgefahren. Karten für den Winzer-Brunch zum Preis von 18 Euro (Mitglieder des Stadtmarketings zahlen 15 Euro) sind seit Donnerstag, 18. Juli, erhältlich. Das Weinfest ist am Freitag von 18 bis 24 Uhr, am Sonnabend von 17 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Königsfrühstück geht zur Mittagszeit über die Bühne. Wie schon in den Vorjahren stärken sich Schützen, Vereine und Gäste für den großen Festumzug. Quelle: Michael Schütz (Archiv)

Lehrte:

Die Festgemeinschaft Hämelerwald hat für das Schützenfest einige Neuerungen geplant. Bei der großen Sause von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. August, gibt es erstmals eine Versteigerung. Unter dem Motto „Kann ich gebrauchen“ können die Festbesucher am Sonntag bei der Vesper allerlei nützliche Dinge ersteigern, welche die Festgemeinschaft im Vorfeld zusammengetragen hat. Das Geld ist für die Initiative Schöneres Ortsbild Hämelerwald (ISOH) bestimmt. Ebenfalls neu ist der große Spiele- und Spaßnachmittag für Kinder. Dieser findet am Sonnabend, 3. August, statt und löst die bisherige Kinderdisco des Sparclubs zum Bahnhof ab. Ansonsten hält die Festgemeinschaft beim Schützenfest an Bewährtem fest. Los geht es am Freitag um 15 Uhr mit dem traditionellen Kindernachmittag und verbilligten Preisen für Fahrgeschäfte. Um 18 Uhr gibt es am Gemeindebüro den Fahnenempfang und die traditionelle Schlüsselübergabe an den Hauptmann. Um 19 Uhr ist die Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof, um 20.30 Uhr proklamieren die Schützen ihre Könige im Zelt. Ab 21 Uhr steigt der Festball mit dem DJ-Party-Team, nach Einbruch der Dunkelheit gibt es das große Höhenfeuerwerk. Am Sonnabend treffen sich die Schützen um 14 Uhr zum Austragen und Annageln der Königsscheiben. Um 15 Uhr beginnt der Spiele- und Spaßnachmittag im Zelt. Der Festball mit dem Motto Achtziger- und Neunzigerjahre ist dort für 20 Uhr geplant.

Sonnabend, 3. August

Piraten an die Instrumente: Das Piratenpack wird das Open Air der Schwüblingser Biker eröffnen. Quelle: Sandra Köhler

Uetze: Wieder einmal wird der alte Sportplatz in Schwüblingsen zum Treffpunkt von Hunderten von Motorradfahrern und Musikfans. Am Sonnabend beginnt um 18.30 Uhr dort das 23. Open Air der Schwüblingser Biker. Auswärtige Besucher, die die Örtlichkeiten nicht kennen, müssen nur den Fledermausschildern folgen. Denn dieses Tier ist das Markenzeichen der Biker um Friedhelm Ludwig und Dietmar Wehly. Ab 20 Uhr wird es dann gewohnt rockig auf dem alten Sportplatz. Los geht es mit der Band Leewood & Friend gefolgt von Groove Village. Als Headliner betritt die Band Rockkantine die Bühne. Der Eintritt zum Schwüblingsen Open Air ist frei. Auch an all jene, die den Abend ausgiebig genießen und sich keine Gedanken um den Heimweg machen wollen, ist gedacht. Denn direkt neben dem Festivalgelände gibt es die Möglichkeit zu zelten. Für den Sonntagmorgen bieten die Veranstalter allen Dagebliebenen ein reichhaltiges Frühstück an.

Sonnabend, 3., und Sonntag, 4. August

In Uniformen, angelehnt an die napoleonische Epoche, stellen die Darstellungsgruppen geschichtliche Ereignisse nach. Quelle: privat

Burgdorf: Seinen Namen verdankt er den von ihm getragenen dunklen Uniformen: der Schwarze Herzog, bekannt als Friedrich Wilhelm von Braunschweig. 1807 wurde der preußische General von französischen Truppen aus seinem Land vertrieben. Zwei Jahre später stellte er in Schlesien einen Freikorps zusammen, mit dem er nach einem in der Nähe von Braunschweig ausgetragenen Gefecht in Richtung Burgdorf auswich. Dort richtete er ein nächtliches Biwak her. Wie eine solche Übernachtungsmöglichkeit zur napoleonischen Zeit aussah, können Interessierte am Sonnabend von 14 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr vor dem Stadtmuseum an der Schmiedestraße 6 anschauen. Dann finden die Aktionstage zur Ausstellung „Als der Schwarze Herzog kam“ statt. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 11. August, zu sehen.

Sonntag, 4. August

Die Jazzmatinee im Rathausinnenhof ist vor allem bei gutem Wetter ein Publikumsmagnet. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

Langenhagen: „ Umsonst und draußen“: So lautet das Motto der attraktiven Reihe von Jazzmatineen, die jeden Sommer im Innenhof des Rathauses das Publikum begeistert. Nach bereits fünf Jazz-Sonntagen folgt nun der sechste. Zu Gast sind dieses Mal Singin’ Birds. Wie alle anderen Musiker, die an den weiteren vier aufeinanderfolgenden Sonntagen auf der Bühne stehen, spielen Singin’ Birds von 11 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Sitzplätze und kulinarische Angebote sind vorhanden.

Langenhagen: „Youngtimer treffen Oldtimer“: Unter diesem Motto lädt der Verein Motormobile Langenhagen Fans von alten Fahrzeugen zu einem Treffen für Sonntag ein. Es ist bereits das zehnte Mal im Stadtgebiet. Besitzer von Wagen, die zwischen Anfang der Dreißiger- bis Anfang der Neunzigerjahre gebaut wurden, können ihre Schätze auf dem Parkplatz des Famila-Markts an der Hans-Böckler-Straße 60–66 präsentieren. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Highlight einer früheren Lesereise der Bibliotheksgesellschaft Lehrte: In der Schlachterei in Aligse gibt ein Schauspieler den Wilhelm Busch. Quelle: Archiv

Lehrte: Diese Aktion gehört in Lehrte schon seit vielen Jahren im Sommer zum Kulturprogramm: Am Sonntag veranstaltet die Bibliotheksgesellschaft eine Neuauflage ihrer beliebten Busreise „Lesen an ungewöhnlichen Orten“. Das Prinzip der Sommerlesereise ist schnell erklärt. Bekannte Lehrter lesen an solchen Orten, die nicht auf den ersten Blick als Ort für eine Lesung ins Auge springen, Auszüge aus Romanen vor oder zitieren Gedichte und Prosa. Die Zuhörer werden mit dem Bus von einem Leseort zum nächsten gefahren. Die Tour erstreckt sich über den gesamten Tag, und stets gibt es im Naturfreundehaus Grafhorn einen Imbiss zum Mittag sowie dieses Mal als Abschluss ein Kaffeetrinken im Restaurant Visier am Hohnhorstweg in Lehrte. Die Mitfahrt im Bus ist wie immer kostenlos. Die Bibliotheksgesellschaft bittet aber um Spenden für ihre Vereinsarbeit. Wer nicht im Bus, sondern im privaten Fahrzeug mitreisen will, kann dies ebenfalls tun, sollte sich aber ebenso anmelden. Anmeldungen für Lehrter, die nicht Mitglied in der Bibliotheksgesellschaft sind, sind bei Barbara Behrens unter der Telefonnummer (05132) 55354 möglich

Von red