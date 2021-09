Burgdorf

Die Bilder der Hochwasserschäden in Nordrhein-Westfalen werden auch in Burgdorf mit Sorgen verfolgt. Die Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) der Ortsgruppe Burgdorf sind als Teil des Wasserrettungszug Hannover-Land auch im Katastrophenschutz aktiv – und können zu entsprechenden Hilfseinsätzen jederzeit abgerufen werden. „Auf solche Einsätze müssen wir uns vorbereiten“, sagt Jürgen Grethe, der zweite Vorsitzende. Dazu gehört, auch das Rettungsboot so schnell wie möglich starten zu können.

Dafür haben Mitglieder nach vier Jahren Planung eine neue Bootshalle auf dem Gelände am Hallenfreibad gebaut. Für die Stromversorgung wurden nun Solarpanels auf dem Dach installiert. Die Initiative Sommereinsatz der HAZ und der STIFTUNG Sparda-Bank Hannover übernahmen die finanzielle Unterstützung.

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddel­ecken: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover haben sich zum siebten Mal zusammengetan, um im Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Sommereinsatz bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal viel ausmachen. Das Geld für die Eintagesaktionen stellt die STIFTUNG Sparda-Bank zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um die Koordination der Helfer und Handwerkerinnen und ruft ihre Leserinnen und Leser dazu auf, mitzumachen. Ziel der Aktion ist es, gemeinsame Einsätze zu planen und zusammen den Ort, den Verein oder einfach die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die STIFTUNG Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro. Bewerbungen sind noch möglich – unter haz.li/sommereinsatz finden Sie Infos.

„Unsere alte Bootshalle war schlicht zu klein für das Rettungsboot“, sagt Grethe. Also musste ein Neubau her. Ein 230 V-Stromanschluss für Licht und Batterieladegeräte allein für die Halle kostet aber mehrere Tausend Euro. „Also haben wir nach Alternativen gesucht und können unseren Bedarf nun selbst decken.“ Der ehemalige Dachdecker Ingo Matthies und Michael Koepsel kletterten also mit einer Leiter auf das Dach und installierten zwei Panels der Marke Basba. So sei man unabhängig.

Jürgen Grethe, Ingo Matthias und Michael Koepsel präsentieren nicht ohne Stolz die neue Bootshalle. Quelle: Jan Sedelies

Die DLRG hat in der Ortsgruppe 500 Mitglieder. Mehr als 70 Prozent sind dabei unter 18 Jahre alt. „Wir vermitteln Schwimmkenntnisse“, sagt Grethe. „Und Schwimmen ist attraktiv“, sagt Koepsel. Durch die Corona-Krise seien viele Kurse ausgefallen. Nun laufe das Training in kleineren Gruppen mit einem Corona-Konzept wieder. Schon nächste Woche wird auch im Hallenbad trainiert. „Wir haben mit einem Rückstau zu kämpfen, der uns fordert“, sagt Grethe.

Die ehrenamtliche Arbeit mache aber Spaß. „Das Lernen von Schwimmen ist eine lebenswichtige Aufgabe!“ Auch darum engagieren sich viele Menschen in der Ortsgruppe. „Ich bin seit meinem 12. Lebensjahr dabei“, sagt Grethe, der heute 62 Jahre alt ist und die vielen sozialen Kontakte lobt. „Für mich lebt ein Verein vom Mitmachen. Es macht Spaß in der Gemeinschaft zu sein“, sagt Koepsel.

Durch die Lockdown-Phasen verlor die Ortsgruppe nicht nur Kurs- und Eintrittsgelder für die Schwimmangebote. Auch das Vereinsleben litt etwas. Umso engagierter zeigen sich nun die Mitglieder. „Wir haben beim Trainings-Grillen etwa 200 Bratwürste in sehr knapper Zeit verteilt“, sagt Grethe nicht ohne Stolz. Dieses Gespür für gut geplante Abläufe braucht es bei der DLRG – nicht nur im Kriseneinsatz.

Von Jan Sedelies