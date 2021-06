Dachtmissen/Uetze

Wegen versuchten Totschlags muss sich derzeit ein 20-Jähriger aus Uetze vor Gericht verantworten. Die Tat ereignete sich auf einem Parkplatz in Burgdorf-Dachtmissen. Für den Prozess vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Hildesheim sind vorerst fünf Verhandlungstage angesetzt.

Der 20-Jährige, der mit seiner Brille und seiner angenehmen Stimme durchaus sympathisch wirkt, hatte sich am 26. März 2021 mit einem ein Jahr älteren Uetzer in Dachtmissen zu einer Schlägerei verabredet, um auf diese Weise einen Konflikt zu klären. Wie sein Anwalt Clemens Anger erklärte, soll das Opfer zuvor zwei Freunde des Angeklagten beleidigt und auch noch seine Freundin gestalkt haben. Beide hatten Freunde mitgebracht, die sich aber aus der Schlägerei heraushielten.

Angeklagter gesteht Messerstiche

Am zweiten Verhandlungstag gestand der Angeklagte die Messerstiche auf seinen Kontrahenten. Aber er habe nie eine Tötungsabsicht gehabt, erklärte sein Verteidiger. Im Gegenteil, das Opfer habe auf ihn eingeschlagen, und dann habe der Angeklagte das Messer gezogen.

So ähnlich steht es auch in der Anklageschrift. Demnach zog der 20-Jährige das Messer, als sein Kontrahent in der Auseinandersetzung die Oberhand gewann. Er hat dann mehrmals mit großer Wucht in die Schulter und den Kiefer seines Gegners gestochen. Dabei sind laut Staatsanwalt die Stiche in die Schulter so tief gewesen, dass die Lunge verletzt wurde. Ärzte in der MHH retteten dem Verletzten mit einer Not-OP das Leben.

Opfer wird als Zeuge gehört

Das Opfer schilderte am zweiten Prozesstag die Vorgänge in der verhängnisvollen Nacht allerdings anders. Demnach soll der Angeklagte unvermittelt auf ihn eingestochen haben. Erst dann habe er angefangen, sich zu wehren. Es seien weitere Messerstiche erfolgt, berichtete das Opfer, das im Prozess als Zeuge gehört wurde. Schließlich soll der Angeklagte zu den umstehenden Freunden gesagt haben: „Lasst ihn verbluten, den Hurensohn“, so die Darstellung des Opfers. Dieser Darstellung widersprach der Angeklagte: Er habe sich sogar noch um den Schwerverletzten gekümmert. Vor Gericht entschuldigte er sich offiziell bei dem Opfer: „Es tut mir leid.“

Von Thomas Nagel