Auf die Spuren der Fledermäuse begeben sich Naturfreunde am 6. August in Hämelerwald, wenn Bernd Rose vom Naturschutzbund Burgdorf, Lehrte und Uetze zu einem Spaziergang einlädt.

Fledermaus-Experte Bernd Rose bietet am 6. August eine Führung in Hämelerwald an. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)