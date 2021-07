Lehrte

Der ambulante Hospizdienst für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze bietet wieder einen sogenannten Letzte-Hilfe-Kurs an. In dem vierstündigen Kurs, häufig als „Kleines Einmaleins der Sterbebegleitung“ beschrieben, geht es um die Themen Sterben als ein Teil des Lebens, Vorsorgen und Entscheiden, Leiden lindern und Abschied nehmen. Wie bei der Ersten Hilfe könne auch die Letzte Hilfe bei einem sterbenden Menschen aktiv sein, sagt die Diplom-Sozialarbeiterin Manuela Fenske-Mouanga, etwa durch Mundpflege, das Haltgeben bei Unruhe und Verwirrung oder das bloße Dasein angesichts einer schwierigen Situation um Tod und Trauer.

15 Plätze im Kurs Letzte Hilfe

Der Kurs findet am Donnerstag, 5. August, von 17 bis 21 Uhr im Gemeindehaus der Markus-Kirchengemeinde, Am Distelborn 3, in Lehrte statt. Interessierte können sich noch bis Freitag, 30. Juli, unter Telefon (0 51 36) 89 73 11 oder per E-Mail an hospizdienst.burgdorf@evlka.de anmelden. 15 Plätze stehen zur Verfügung, die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person.

Beim Betreten des Gebäudes muss ein Mundschutz getragen werden, der am Platz abgenommen werden darf. Da die Entwicklung der Corona-Inzidenzzahlen noch nicht absehbar ist, werden Teilnehmer vorsorglich gebeten, am Kurstag einen Nachweis über einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder den Nachweis als Geimpfte oder Genesene vorzulegen.

Von Oliver Kühn