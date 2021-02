Die Polizei in Burgdorf sucht einen 77-jährigen Mann und bittet um Zeugenhinweise. Der orientierungslose Senior wurde zuletzt am Mittwochvormittag gesehen. Aufgrund des Wetters und seines Gesundheitszustandes schließen die Beamten Lebensgefahr nicht aus.

Der Vermisste wurde zuletzt am Mittwochvormittag an seiner Wohnung in Burgdorf gesehen. Quelle: Friso Gentsch/dpa