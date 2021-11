Burgdorf

Jeweils sechs Kilogramm Lebensmittel haben zwei rumänische Ladendiebinnen am 28. Oktober vergangenen Jahres in ihre sogenannte Klauschürze gesteckt – dabei beobachtete sie der Ladendetektiv des Discounters an der Immenser Straße. Als er die Frauen ansprach, versuchte das Duo ihn abzuwehren und zu flüchten. Dies verhinderte ein Polizeibeamter, der privat im Auto unterwegs war. Deshalb musste sich eine der Täterinnen nun vor dem Amtsgericht Burgdorf verantworten, gegen ihre Komplizin läuft ein gesondertes Verfahren.

Die Gemengelage stellte sich für Amtsrichterin Stephanie Rohe und die Vertreterin der Staatsanwaltschaft etwas unübersichtlich dar: So hatte die Ermittlungsbehörde zunächst ein Trio angeklagt, doch der 32 Jahre alte Mann aus Hannover ließ über seinen Anwalt mitteilen, dass er sich in Großbritannien aufgehalten habe. Diese Aussage konnte Rohe nicht widerlegen, auch nicht anhand der vielfältigen Fotos aus der Überwachungskamera. Deshalb galt der juristische Leitsatz: Im Zweifel für den Angeklagten, der sich vor Gericht als Bruder der 28-jährigen Angeklagten ausgab, was sie wiederum leugnete. „Wir sind einfach eine große Sippe“, ließ sie übersetzen.

Wert der Beute liegt bei mehr als 160 Euro

Eine weitere Täterin war zwischenzeitlich ausgereist gewesen, sodass ihr die Anklage nicht zugestellt werden konnte – vor Gericht erschien sie nun als Zeugin, gleichwohl muss auch sie sich demnächst für den Diebstahl verantworten. Doch ihre Aussage wurde nicht benötigt: Die 28-Jährige aus Hannover räumte den Vorwurf des Ladendiebstahls unumwunden ein und begründete die Tat damit, dass sich die große Familie auch einmal etwas habe gönnen wollen. Dafür betrat sie am 28. Oktober 2020 gegen 15 Uhr den Markt, sie sei für den Diebstahl mit der Komplizin nach Burgdorf gefahren und habe auf dem Weg dorthin den unbekannten Mann – einen weiteren Rumänen – getroffen. Beide Frauen trugen eine „Klauschürze“, einen präparierten Sack, der unter der Kleidung getragen und mit Diebesgut gefüllt wird.

In dieses besondere Kleidungsstück steckten die beiden Frauen insgesamt Lebensmittel für gut 160 Euro – jede von ihnen trug am Ende mehr als sechs Kilogramm zusätzlich an Gewicht. Vor dem Verlassen des Marktes suchten die Hannoveranerinnen noch Kleinigkeiten zusammen, die sie an der Kasse bezahlten. Doch der Ladendetektiv hatte den umfangreichen Diebstahl beobachtet, er sprach das Trio beim Herausgehen an. Der unbekannte Mann ergriff die Flucht, wohl auch weil er ohne Ballast schnell laufen konnte. Die beiden Frauen ließen beim Anblick des Detektivs das Diebesgut fallen und rissen wiederholt die Röcke hoch.

Polizist hilft Detektiv in seiner Freizeit

„Das ist ein klassisches Ablenkmanöver“, sagte ein 41-jähriger Polizeibeamter. Er war an dem Tag an der Immenser Straße mit dem Auto unterwegs, in dem auch sein Sohn saß. Ihm fielen das gestikulierende Frauen-Duo und der Detektiv auf, als er in Richtung Kreisel am Schwarzen Herzog fuhr. Er sah zudem, wie die Frauen immer wieder mit Lebensmitteln warfen. Deshalb wendete er seinen Wagen und unterstützte den Detektiv, bis Polizeibeamte aus Lehrte eintrafen – die Burgdorfer Polizisten waren bei einem Einsatz eingebunden.

Die 28-Jährige gilt bei den Ermittlungsbehörden als einschlägig vorbestraft, weil sie bereits beim Ladendiebstahl erwischt und verurteilt wurde. Sie erklärte, die Lebensmittel für sich und die sechs Kinder zwischen einem und sieben Jahren zu benötigen, weil das Geld für den Lebensunterhalt nicht reiche. Amtsrichterin Rohe verurteilte die Frau erneut wegen Diebstahls, dieses Mal zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung. Damit riskiert sie bei einer weiteren Straftat eine Haftstrafe.

Von Antje Bismark