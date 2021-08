Burgdorf

Insgesamt 105 Burgdorfer bewerben sich um ein Mandat im Rat, der ab 1. November 2021 die politischen Geschicke in der Stadt für fünf Jahre übernimmt. Dies teilt jetzt Stadtsprecher Sebastian Kattler mit und verweist auf die Wahlvorschläge, die der zuständige Ausschuss für die Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, zugelassen hat. An diesem Tag stimmen die Burgdorfer zudem über die Regionsversammlung, den künftigen Regionspräsidenten oder die künftige Regionspräsidentin sowie die Ortsräte ab.

Die SPD nominiert 23 Kandidaten, wobei die Liste angeführt wird von Gerald Hinz, Christiane Gersemann und Björn Sund. Die CDU schickt 30 Bewerber ins Rennen, auf den ersten drei Plätzen stehen Klaus Köneke, Beate Neitzel und Oliver Sieke. Simone Heller, Jens Palandt und Claudia Baumgarten gelten als Spitzenkandidaten auf der Liste der Bündnisgrünen, die 15 Kandidaten umfasst. Acht Bewerber kommen von der FDP, die ersten drei Plätze nehmen Thomas Dreeskornfeld, Mario Gawlik und Anika Lilienthal ein. Mit zehn Kandidaten tritt die Linke an, die vorderen Plätze gehören Michael Fleischmann, Jörgen Wendt und Zora Jüngst. Für die WGS/Freie Burgdorfer kandidieren 17 Frauen und Männer, ihre Liste führen Rüdiger Nijenhof, Volkhard Kaever und Andreas Probst an. Zudem gibt es mit Jens Braun (AfD) und Peter Steinbeck (Die Basis) zwei Einzelbewerber.

Dem Rat gehören 36 Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker an, 35 Mandate werden neu vergeben, weil die Amtszeit von Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) noch andauert und er nicht gewählt wird.

So sieht die Aufstellung für die Ortsräte aus

Vier Parteien und Gruppierungen bewerben sich um einen Sitz im Ortsrat Otze: Die SPD tritt mit drei Kandidaten an, die CDU mit sechs, die Unabhängige Wählergemeinschaft Otze (UWO) mit drei und die Bündnisgrünen mit einem. Fünf der Kandidatinnen und Kandidaten erhalten einen Sitz in dem Gremium. Der jetzige stellvertretende Bürgermeister Karl-Heinz Dralle kandidiert nicht mehr, bei der SPD kann durchaus von einem Generationswechsel gesprochen werden: Der älteste Bewerber ist André Helms mit 38 Jahren. Derzeit stellt die CDU drei Mitglieder, die SPD zwei.

Für den Ortsrat Ramlingen-Ehlershausen gibt es sechs Bewerber von der SPD, die amtierende Ortsbürgermeisterin Birgit Meinig gehört nicht mehr dazu. Die CDU mit fünf Bewerbern wird angeführt von der jetzigen stellvertretenden Ortsbürgermeisterin Katrin Thies. Die Grünen schicken drei Bewerber ins Rennen, die FDP und die WGS/Freie Burgdorfer jeweils einen. Zudem bewirbt sich mit Wolfram Nolte ein Einzelbewerber ohne Parteizugehörigkeit um ein Mandat. Der Ortsrat hat sieben Sitze zu vergeben.

In Schillerslage tritt die SPD gar nicht an, die CDU mit fünf Bewerbern. Die FDP nominiert als Besonderheit mit Silke und Mario Gawlik ein Ehepaar. Für die WGS kandidieren vier Schillerslager für den Ortsrat mit fünf Mitgliedern.

Mit Greta Reupke stellt die CDU stadtweit die jüngste Kandidatin: Sie ist vor 18 Jahren geboren worden. Der älteste Bewerber ist Volker Plaß, der mit 77 Jahren für die WGS/Freie Burgdorfer im Rat nominiert ist.

