Burgdorf

Einmal in die Studioatmosphäre einer Live-TV-Show hautnah erleben – dafür mussten die Burgdorfer am Wochenende nicht nach Hannover oder Hamburg zu den großen Rundfunkanstalten, sondern ins Jugendzentrum JohnnyB. gehen. Dort zeichnete eine Gruppe junger Medienmacher gleich drei Ausgaben von „Klartext Live – Die Sommershow“ auf, mit einem kleinen Studiopublikum. Und drei Stargästen: Neben Tagesschau-Moderator André Schünke standen die Schauspielerin Mirja Regensburg und die Sängerin Freschta Akbarzada als Stargäste Rede und Antwort.

Rund zwei Monate Zeit hatte das ehrenamtlich arbeitende „Klartext“-Team für die Vorbereitung – nicht allzu viel für drei mehr als einstündige Liveshows. Denn lange war nicht klar, ob Corona eine Wiederholung der Sommershows aus dem vergangenen Jahr erlaubt. Als es dann grünes Licht gab, war für die bunt gemischte Gruppe aus 16 Burgdorfer Schülern und Studierenden klar: „Wir machen das auf jeden Fall noch mal!“, sagte Moderator Thorben Krull.

Professionelles TV-Studio im JohnnyB.

Also hätten sie schnell ein Konzept aus dem Boden gestampft, erzählte Krull. Und zwar eines, welches sogar TV-Profi André Schünke beeindruckte: „Ich war überrascht, wie professionell alles gemacht ist“, sagte der NDR-Moderator. Er war am Sonnabendnachmittag Stargast der ersten Show, für die das „Klartext“-Team im Saal des Jugendzentrums eigens ein TV-Studio mitsamt der nötigen Technik aufgebaut hatte. Dies alles konnte die Redaktion dank finanzieller Unterstützung des JohnnyB. und des Mehrgenerationenhauses Burgdorf realisieren.

Den großen Saal des Jugendzentrums haben die Medienmacher kurzerhand in ein TV-Studio umgewandelt. Quelle: Elena Everding

Weil Schünke, der in Hamburg lebt, am Abend noch auf einen Geburtstag in der Nähe eingeladen war, sagte er der „Klartext“-Redaktion kurzerhand zu. „Es ist eine ungewohnte Rolle, mal selbst interviewt zu werden“, sagte er schmunzelnd vor Beginn der Aufzeichnung. In der Show fragte Krull mit seiner lockeren, unterhaltenden Art seinen Gast dann nach dessen Weg zur Tagesschau, Schünke schlug sich aber auch in den Spielen gut. „Wir möchten eine abwechslungsreiche Mischung aus Interview und Spielen bieten“, erklärte Krull das Konzept.

Aufzeichnung ist weiter online abrufbar

Ebenfalls von den Anfängen ihrer Karriere erzählte in der Sonnabendabend-Aufzeichnung Schauspielerin und Komikerin Mirja Regensburg. Außerdem traten gleich mehrere Nachwuchsmusiker in den Shows auf. Wer nicht live im Studio war, kann alle drei Shows auf dem Youtube-Kanal von „Klartext“ nachschauen, wo sie nach dem Livestream online bleiben. Dort sind auch alle anderen Videobeiträge der Redaktion zu finden: Unter dem Motto „Charmant auf den Punkt gebracht“ berichtet sie regelmäßig und jugendgerecht über aktuelle Themen aus Burgdorf und Umgebung.

Hinter den Kulissen arbeiten viele Ehrenamtliche daran, dass die Liveshow flüssig über die Bühne geht und der Online-Stream reibungslos läuft. Quelle: Elena Everding

Das „Klartext“-Team konnte nach der Samstagabend-Show noch einmal kurz durchatmen, bevor am Sonntag um 16 Uhr das große Finale ansteht: Die Schweizer Popsängerin Freschta Akbarzada, die durch die TV-Show „The Voice of Germany“ bekannt wurde, ist zu Gast. An der Tageskasse gibt es dafür noch Karten.

Von Elena Everding