Wer in Burgdorf auf das Jahr 2020 blickt, dem fällt zuerst die Corona-Pandemie ein. Jenseits dieses großen Themas gibt es weitere wichtige Entwicklungen. Dazu gehören Bauprojekte wie Aue Süd, das Neubaugebiet im Nordwesten der Stadt, die Zukunft des Wochenmarktes und die Frage, wie umfassend und schnell die Stadtverwaltung die Rathäuser saniert. Ein Überblick:

Das Coronavirus legt die Stadt seit März lahm

Anfang März geht es Schlag auf Schlag: Zunächst tritt die erste Coronavirus-Infektion in Niedersachsen nur wenige Kilometer von Burgdorf entfernt in der Gemeinde Uetze auf. Dann folgen die Absagen von Veranstaltungen, um die Menschen vor der Pandemie zu schützen. Am 11. März verkündet die Stadt, dass politische Sitzungen ausfallen. Das Gericht setzt alle Verhandlungen aus. Die Feuerwehr stoppt Treffen der Kinder und Jugendlichen sowie die Übungsdienste, und Kantor Martin Burzeya entscheidet sich schweren Herzens gegen die Aufführung der Matthäus-Passion.

Bis zum Jahresende fährt der gesamte Kulturbetrieb auf Sparflamme: Scena verzichtet auf Konzerte, eine Nabu-Ausstellung im Stadtmuseum bauen die Verantwortlichen im Mai wieder ab – ohne dass ein Besucher sie je sehen konnte. Für all diese Entscheidungen zeigen die Burgdorfer ein großes Verständnis.

Corona-Hotspot in Seniorenresidenz

Am 16. März dann meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover die ersten beiden Coronavirus-Infektionen in der Stadt – seit diesem Tag gibt es jeden Tag neue Infektionszahlen für die Kommune. Anfang April erreicht das Virus die Seniorenresidenz Anna. Erstmals spricht die Region von einem Hotspot, weil sich acht Bewohner und fünf Pflegekräfte mit dem Virus angesteckt haben. In dem Heim herrscht der Ausnahmezustand. Es gibt ein Besuchsverbot und einen Aufnahmestopp.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt zeigt sich, dass der wie immer prall gefüllte Burgdorfer Veranstaltungskalender in diesem Jahr keinen Bestand haben wird. Coronakonform suchen die Vereine und ihre Mitglieder nach Möglichkeiten, das Gefühl der Gemeinsamkeit zu erhalten. So organisieren die Burgdorfer Schützen ein virtuelles Fest mit Bildern und Videos der Vorjahre. Die Ramlinger Dorfgemeinschaft setzt auf kleine Feiern im Garten und verkündet via Plakat, dass es 2021 weitergehen soll.

Nach der Sommerpause kehrt im Herbst das Virus, an dem bisher drei Burgdorfer gestorben sind, in einer zweiten Welle zurück. Besonders viele Neuinfektionen verzeichnet das Gesundheitsamt Anfang November. Innerhalb von einer Woche steigt die Zahl der Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, vom 6. auf den 13. November um 52. Der Inzidenzwert schnellt auf 168,6 hoch – ohne einen Hotspot. Die Infektionskette lässt sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Stadt zurückverfolgen.

Gymnasium, Gesamtschule, Berufsbildende Schulen, Grundschulen und Kitas: In fast jeder Woche muss eine Einrichtung einen Corona-Fall melden. Angesichts der Entwicklung beendet die BBS den Präsenzunterricht für die 3400 Schüler am 14. Dezember.

Sanierungsstau an den Rathäusern

Das Rathaus I an der Marktstraße ist eingerüstet, weil vom Bauzustand der Ziegeleindeckung eine Gefahr ausgeht. Quelle: Mark Bode

Hinter weißen und blauen Planen versteckt sich seit August das Rathaus I, nachdem Baufachleute massive Schäden am Dachstuhl festgestellt haben und sich um die Sicherheit von Passanten sorgen. Doch nicht nur das historische Gebäude an der Marktstraße benötigt eine komplette Sanierung inklusive der Barrierefreiheit: Auch für die Rathäuser II (mit Kutscherhaus) und III mahnen Fachleute eine grundlegende Erneuerung an. Die Politik tritt angesichts der Kosten von mehreren Millionen Euro aber erst einmal auf die Bremse bei der Planung.

Menschen des Jahres

Kurt Fuchs. Quelle: Joachim Dege (Archiv)

Ehrenstadtbrandmeister, Bürgermedaillenträger, zweimaliger Schützenkönig und einer der Treuesten im DRK: Kurt Fuchs gilt als Burgdorfer Urgestein und vielen als herzensguter Mensch. Im Dezember stirbt er mit 89 Jahren.

Susanne Paul. Quelle: Dethard Hilbig

Zwölf Jahre wirkt Susanne Paul als Gemeindepastorin für Ehlershausen, Otze und Ramlingen. Zum 1. August übernimmt die 58-Jährige eine neue Arbeit als Landespastorin für Frauenarbeit in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche.

Manfred Dunker. Quelle: Sybille Heine

Mit Herzblut und Energie setzt sich Manfred Dunker für Schillerslage und Burgdorf ein. Er engagiert sich im Ortsrat, kümmert sich um Flüchtlinge und wirkt in der St.-Pankratius-Gemeinde. Im November stirbt er mit 81 Jahren.

Rabea Martens gründet bei Facebook eine Helfer-Gruppe. Quelle: Joachim Dege

Als Initialzündung erweist sich im März der Aufruf von Rabea Martens im sozialen Netzwerk Facebook, eine Helfer-Gruppe zu gründen. Mehr als 200 Burgdorfer signalisieren ihre Bereitschaft, für Ältere einzukaufen, im Quarantänefall mit dem Hund Gassi zu gehen und auch mal ein Kind zu betreuen, wenn die Eltern nicht im Homeoffice arbeiten können.

Familienzentrum öffnet auch in 2020 nicht

Bauarbeiter statt Kinder – das gilt auch in diesem Jahr fürs Familienzentrum in der Südstadt. Quelle: Antje Bismark

Eigentlich sollte die Kita im Familienzentrum in der Südstadt in diesem Herbst öffnen – doch Baumängel, Auflagen in der Corona-Pandemie und schwierige Ausschreibungen verzögern den Start um weitere sechs Monate. Annähernd 100 Familien müssen auf einen Platz warten.

Aue Süd: Acribo stellt seine Bau-Pläne vor

Acribo-Geschäftsführer Thorsten Kröger mit dem Entwurf seines Architekten für das Aue-Süd-Projekt. Quelle: Joachim Dege

Das Immobilienunternehmen Acribo stellt seine Pläne für das Areal zwischen Uetzer Straße und dem Duderstädter Weg vor: Bis 2024 entstehen dort drei Quartiere – eines für den Handel, eines für Dienstleister und Gewerbe und ein weiteres für Wohnungen mit Kita.

Verein oder Marktgilde: Wer betreibt ab 2021 den Wochenmarkt?

Der Burgdorfer Wochenmarkt ist insbesondere an Sonnabenden gut frequentiert. Quelle: Joachim Dege

Im Frühsommer gründen Händler des Wochenmarktes einen Verein – sie wollen ihn selbst betreiben Die Verwaltung, die ab 2021 einen Betreiber sucht, stimmt zu. Vorerst. Denn die bisher verantwortliche Marktgilde bricht einen Rechtsstreit vom Zaun – mit offenem Ausgang.

Stadt plant Baugebiet für 750 Menschen

Auf diesem Areal an der Weserstraße plant die Stadt Burgdorf ein Neubaugebiet für 750 Menschen. Quelle: Joachim Dege

Im Oktober legt die Stadt einen Plan vor, ein Neubaugebiet im Nordwesten für 750 Menschen zu schaffen. 250 neue Wohneinheiten sollen auf einem 6,8 Hektar großen Areal entstehen, das eingebettet ist zwischen der Weserstraße und der Umgehungsstraße (B 188).

Zitat des Jahres

„Es geht hier nicht um eine fiktive Komfortzone reicher Weststadt-Eltern, sondern um die Gesundheit von Kindern und Erziehern und deren Familien.“

Vater Michal Honnens kämpft für den Einsatz von Luftfiltern in Kitas.

