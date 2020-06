Initiative aus Burgdorf: Erzieher wehren sich gegen Kita-Öffnung

Burgdorf

Ihren Unmut, ihre Ängste, ihren Frust über die Öffnung der Kitas ab Montag, 22. Juni, schreiben sich derzeit die pädagogischen Fachkräfte aus ganz Niedersachsen von der Seele: Sie folgen damit einer Initiative der Burgdorferinnen Gabi Schewe und Martina Neiye. Die beiden Erzieherinnen hatten in Schreiben an Kultusminister Grant Hendrik Tonne mit emotionalen Worten erklärt, weshalb sie der Rückkehr zum fast normalen Regelbetrieb heftig kritisieren.

Denn im Gegensatz zu Schulen sollen die Kitas nun wieder 25 Kinder pro Gruppe betreuen – ohne besonderen Schutz wie Visiere oder zusätzliche Reinigungen. Mit ihrem Vorstoß trafen Schewe und Neiye offenbar die Stimmung vieler Fachkräfte: „Allein bis Donnerstag haben mich 64 Briefe erreicht“, sagt Schewe. Sie fügt hinzu, dass sich darunter auch viele befänden, die von ganzen Kita- und Krippenteams unterschrieben worden seien. „Sie sind mit ganz vielen Namen bestückt“, sagt die Erzieher. Zudem hätten viele Beschäftigte ihre Post direkt ans Kultusministerium geschickt, um auf ihre Bedenken hinzuweisen.

Schewe : Termin am 7. Juli ist nicht zu akzeptieren

Am Montag hatten Schewe und Neiye erstmals öffentlich über die Protest-Post informiert, seitdem gehen Mails bei den Initiatorinnen ein. „Ich bin im regen Austausch, auch am Telefon“, sagt Schewe, die gleichwohl einen Anruf oder eine Mail vermisst: „Das Büro von Herrn Tonne hat sich bei mir noch nicht gemeldet“, sagt sie mit Bedauern. Dabei habe sie bereits zweimal wegen eines Termins angefragt. Den vom Kultusministerium genannten Termin am 7. Juli sehe sie nicht als Lösung an: An diesem Tag sollen die Unterschriften vom Kita-Appell Niedersachsen „Aufsteh’n für die Kitas“ übergeben werden.

„Das ist aber eine ganz andere Aktion, die Verdi organisiert hat“, sagt Schewe und betont: „Dies hat aber nichts mit unserer privaten Protestbriefaktion zu tun.“ Mit Blick auf den anstehenden Kita-Start am Montag fügt sie außerdem hinzu: „Diesen Übergabetermin finden wir viel zu spät.“ Noch nehme sie Briefe entgegen, um sie dem Minister zu übergeben: „Jeden einzelnen“, verspricht sie.

Von Antje Bismark