Burgdorf

Das Coronavirus verbreitet sich weiterhin schnell in der Region – auch in Burgdorf. 19 Neuinfektionen seit Freitag, 3. September, meldet die Region Hannover am Montag, 6. September. In der Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 88,8 auf 111,1 am Montag gesprungen. Als akut infiziert gelten 57 Frauen, Männer und Kinder in der Stadt. Seit Pandemie-Ausbruch ist bei 1205 Burgdorferinnen und Burgdorfernn das Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen worden.

In acht Regionskommunen liegt der I-Wert am Montag über 100. Das ist ein neuer Rekord. Die Infektionen spielten sich vor allem in den Familien ab. Weder in den Kitas noch in den Schulen Burgdorfs habe es am Montag Coronafälle gegeben, wie Stadtsprecher Sebastian Kattler auf Anfrage mitteilt. Regionspräsident Hauke Jagau hat in der vergangenen Woche in einer Videobotschaft die Eltern minderjähriger Kinder aufgerufen, sich unbedingt impfen zu lassen. Denn nicht die Kinder steckten ihre Eltern an, sondern es sei umgekehrt.

Zahlen steigen überall in der Region

Für die Region Hannover meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) für Montag eine Inzidenz von 100,1 (Freitag: 91,1). Auch die zwei anderen Parameter, die landesweit erhoben werden und vor einer Überlastung des Gesundheitswesen warnen sollen, sind weiter gestiegen: Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsrate – also die Zahl der Patienten pro 100.000 Einwohner, die innerhalb der vergangenen sieben Tage im Krankenhaus behandelt werden mussten – liegt am Montag bei 4,8 (Freitag: 3,4). Die Belegung der Intensivbetten durch Covid-Patienten lag bei bei 4,2 Prozent (3,8 Prozent).

Lesen Sie auch Corona-Inzidenz in Hannover erstmals seit Mai über 100

Auswirkungen hat der Anstieg der Werte bislang nicht. Wenn zusätzlich zum Inzidenzwert die Hospitalisierungsinzidenz einen Landeswert von 6 bis 8 erreicht oder der landesweite Anteil an Covid-Patienten in Intensivstationen zwischen 5 und maximal 10 Prozent liegt – und das fünf Tage hintereinander, dann kann es zu Einschränkungen des öffentlichen Lebens und teilweise auch der privaten Aktivitäten kommen.

Zurzeit gilt in alle Regionskommunen die 3-G-Regel: Das heißt nur vollständig Geimpfte, negativ Getestete oder Genesene haben Zutritt zu Zusammenkünften – auch private Treffen – mit mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen, Indoor-Sportanlagen, Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen und dürfen körpernahe Dienstleistungen inklusive medizinischer Physiotherapie nutzen. Für alle Veranstaltungen und Treffen mit weniger als 25 Personen gelten hingegen die Abstandsregeln und die Empfehlung, regelmäßig zu lüften. Für die Schulen gelten Extraregeln.

So sieht es bei den Nachbarn aus

In Burgdorfs Nachbargemeinde Uetze ist die Lage nach dem Wochenende weitaus entspannter. Es gibt zwei Neuinfektionen und die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 14,6 gesunken (Freitag: 24,3). Das ist regionsweit der niedrigste Wert. In Lehrte sind seit Freitag 14 Einwohner positiv getestet worden, sodass der I-Wert auf 48,9 (33,3) geklettert ist. Für Isernhagen meldet die Region am Montag eine Inzidenz von 133,5, 61 Einwohner gelten als akut infiziert. Burgwedel hat einen Wert von 67,5 bei 21 akut Infizierten.

Für das Land Niedersachsen hat das RKI für den 6. September eine Sieben-Tage-Inzidenz von 72,5 (Freitag: 64,6) errechnet, sechs Bundesländer haben einen niedrigeren Wert. Die höchste Inzidenz in Niedersachsen hat Salzgitter mit 178,1 (136,7), den niedrigsten Friesland mit 25,3 (19,2).

Von Anette Wulf-Dettmer