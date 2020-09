Immer mehr Schulverweigerer: Gesamtschule in Burgdorf schlägt Alarm

Burgdorf

Die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule (RBG) in Burgdorf schlägt Alarm. Immer mehr Kinder und Jugendliche bleiben der Schule fern. Die Zahl der angezeigten Schulpflichtverletzungen hat sich nach einer Erhebung der Stadt Burgdorf in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. „Von allein wird das nicht wieder gut“, warnt Saskia Matschke, Leiterin der integrierten Gesamtschule, eindringlich. Im Jugendhilfeausschuss des Rates forderte sie die Einrichtung einer Koordinationsstelle „2. Chance“, die es in Uetze und Sehnde längst gibt.

Matschkes Vorschlag kostet Geld. 120.000 Euro im Jahr mindestens, so hat Jugendamtsleiter Jens Niemann ausgerechnet. Eine Ausgabe, um die die hoch verschuldete Stadt kaum herumkommt. Die Durchsetzung der Schulpflicht ist laut Niemann eine Pflichtaufgabe der Kommune. Die von der SPD angeführte Mehrheitsgruppe im Rat hat bereits reagiert. Sie fordert in einem Antrag, die Stadt solle das Projekt „2. Chance“ anpacken und über den Jugendhilfekostenausgleich mit der Region Hannover abrechnen.

In diesem Schuljahr sind es schon acht Fälle

„Die wenigsten kommen nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie es einfach nicht schaffen“, sagt Matschke. Ihre Gesamtschule hat eine Art Frühwarnsystem installiert, geht jedem Fall nach und zeigt Schulpflichtverletzungen konsequent beim Schulträger als Ordnungswidrigkeit an. Im Schuljahr 2024/15 waren es in Burgdorf 34 Fälle, im vergangenen Schuljahr bereits 66. In diesem gerade erst vier Wochen alten Schuljahr musste die RBG bereits acht Anzeigen stellen.

Die Ursachen sind komplex. Leistungsdruck, soziale Überforderung und Ausgrenzung können mögliche Gründe sein für ein Fernbleiben. Betroffen seien auch von Kriegsgeschehnissen traumatisierte Flüchtlingskinder und Kinder suchtkranker Eltern. „Es hat immer mit dem Selbstwert zu tun, mit Kummer, Sorgen und fehlendem Zutrauen“, sagt Matschke. Viele Schulverweigerer hätten etliche Schulwechsel hinter sich. „Dabei wollen eigentlich alle in die Schule, dort gut sein, Anerkennung und Lob erfahren. Die jeweilige Ursache lässt sich nicht in nur einem Gespräch herausbringen.“

Die Burgdorfer Gesamtschulleiterin Saskia Matschke fordert mehr Sozialarbeiter, um Schulverweigerern Unterstützung anbieten zu können. Quelle: Joachim Dege

Die Folgen können fatal sein: Kein Schulabschluss, Arbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung, das Abgleiten in die Kriminalität. An der RBG ist Schulverweigerung deshalb nicht allein Sache der Schulleitung. Um die Identifikation möglicher Fälle kümmert sich das ganze Kollegium, einschließlich der beiden Schulsozialarbeiterinnen. Die Pädagogen telefonierten jedem unentschuldigten Fehltag hinterher. Sie schauen auch genau hin, wenn es zu einer auffälligen Häufung entschuldigter Fehltage kommt oder Jugendliche ständig zu spät kommen oder bereits vor Unterrichtsschluss gehen.

Der Aufwand sei enorm, sagt Matschke. Ab dem dritten unentschuldigten Fehltag wird die Schulleitung informiert, ab dem fünften macht die Schule mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige Meldung beim Schulträger. Dieser beigefügt ist ein Bericht darüber, welche Maßnahmen die Schule bereits ergriffen hat sowie eine Beurteilung des Kindes. Die Schulabteilung der Stadt bittet dann zum Anhörungstermin. Bestätigt sich die Ordnungswidrigkeit, ergeht ein Bußgeldbescheid. Der kann maximal 1000 Euro hoch sein und wird auf Antrag vom Amtsgericht in der Regel in Sozialstunden umgewandelt. Wer sie nicht leistet, muss mit Jugendarrest rechnen.

Schulverweigerung ist das Ende eines Prozesses

Bei andauernden Schulversäumnissen schaltet die Stadt das Jugendamt ein. Dessen Sozialer Dienst macht sich dann daran, die Hintergründe zu erhellen und Hilfen anzubieten: Diese können von Gesprächen bis zur Vermittlung von Praktika anstelle des Schulbesuchs reichen. Das Konzept der RGB will noch früher ansetzen und die Sozialarbeit in der Schule so stärken, dass die Schüler mithilfe einer Einzelfallbetreuung eine zweite Chance erhalten, lange bevor es zur Schulverweigerung kommt. Denn diese sei das Ende eines langen Prozesses, den die Jugendlichen bereits durchlebt hätten.

„Wir können nicht alle retten. Aber wir wollen es versuchen. Wir wollen die Kinder nicht verlieren“, sagt Matschke und betont, dass sich das Phänomen durch alle Bildungsschichten zieht. An jeder Schule gebe es Schulverweigerer. Nur zeige eben nicht jede Schule diese auch an. Darum sollen die zweieinhalb Sozialarbeiterstellen für die neu zu schaffende Koordinationsstelle „2. Chance“ zwar an die Gesamtschule angebunden, aber für alle Schulen in Burgdorf zuständig sein.

Die Region Hannover bietet solche Koordinationsstellen bereits überall dort an, wo sie die Aufgaben des Jugendamts für die Kommunen wahrnimmt – in Uetze, Sehnde, Ronnenberg, Seelze, Neustadt, Barsinghausen und Garbsen. „Mit erkennbarem Erfolg“, wie Matschke aus ihren Kontakten nach Uetze weiß.

Von Joachim Dege