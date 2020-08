Burgdorf

Mit 920 Kindern in 36 Klassen startet die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule (RBG) Burgdorf am Donnerstag wieder im Ganztagesbetrieb und Kurssystem ins neue Schuljahr. Coronabedingt gibt es zahlreiche organisatorische Veränderungen, mit denen sich das 85-köpfige RBG-Kollegium am Montag in einer großen Dienstbesprechung auseinandergesetzt hat – in der Sporthalle mit viel Abstand und Maske. Schulleiterin Saskia van Waveren-Matschke, die während der Sommerferien nur zwei Wochen Auszeit genommen hat, erläutert im Interview mit Martin Lauber, wie ihre Schule sich der Pandemie stellt.

Frau van Waveren-Matschke, die Schulen starten jetzt mit Präsenzunterricht im vollen Klassenverband unter Verzicht auf den Mindestabstand von 1,5 Metern und auf die Maskenpflicht. Bereitet Ihnen das schlaflose Nächte?

Nein, ich glaube, wir werden das gemeinsam gut hinkriegen. Einen erneuten Lockdown wollen wir auf jeden Fall verhindern und möglichst auch das Szenario B – also halbe Klassenstärken mit Wechsel von Präsenzunterricht und Homeschooling. Auf dem Schulgelände und im Gebäude muss überall der Abstand eingehalten werden. Und es gilt Maskenpflicht. Nur im Unterricht wird auf beides verzichtet. Diesmal starten wir ja nicht ungeübt, auch die Kinder nicht. Nicht nur wir freuen uns darauf, ein Stück weit Normalität einkehren lassen zu können, auch viele Schüler wollen endlich wieder „normal“ zur Schule gehen. Trotzdem gibt es natürlich einige Dinge, die uns Bauchschmerzen bereiten. Ist in der Schülerbeförderung sichergestellt, dass ausreichend Abstand eingehalten wird? Das sehe ich kritisch. Denn dort durchmischen sich die Kohorten und Schulformen natürlich. Auch das Freizeitverhalten der Jugendlichen unterscheidet sich meinen Beobachtungen nach deutlich von dem, was hier in der Schule gefordert und umgesetzt wird. Soll heißen: Auch wenn wir hier in der Schule penibel auf alles achten, erzeugt das keine totale Sicherheit.

Wie weit können Sie sich auf die Vernunft der Schüler verlassen?

Die Kinder haben gelernt, sich immer die Hände zu waschen, die Toiletten nur einzeln aufzusuchen und die vorgegebenen Laufwege im Einbahnverkehr einzuhalten. Beeindruckt hat mich, dass alle immer eine Maske dabeihatten und diese wie selbstverständlich aufgesetzt haben, wo es vorgeschrieben war. Trotzdem werden wir in den ersten Wochen überwachen, ob auf den letzten Metern vor der Schule und auf den Gängen die Masken getragen werden. Wir brauchen zudem klare Konsequenzen und Maßnahmen zum Umgang mit gravierenden oder sich wiederholenden Regelverstößen. Hier müssen wir schulintern einheitlich verfahren. Wünschenswert wären aber auch klare Vorgaben zur Orientierung.

Wird es auch Temperaturmessungen geben?

Nein, das ist zumindest beim Betreten der Schule nicht vorgesehen. Ich hoffe, dass die Eltern sich verantwortungsbewusst verhalten und die Kinder nicht mit Fieber oder Husten zur Schule schicken. Das hat in den letzten Monaten wirklich gut funktioniert. Ich bin also zuversichtlich.

Mit „möglichst festen Lerngruppen“ will das Kultusministerium sicherstellen, dass Corona sich nicht an einer ganzen Schule ausbreitet, sollte ein Kind oder eine Lehrkraft sich unbemerkt infiziert haben. Wie will die RBG das bewerkstelligen?

Wir haben Lösungen gesucht, um den Schulbetrieb zu entzerren, und knüpfen dabei an die organisatorischen Veränderungen von vor den Ferien an. An unserer Schule stellt jeder Jahrgang eine sogenannte Kohorte dar, der bestimmte Lehrer zugeordnet sind. Jede Kohorte hat ihren Bereich im Gebäude mit eigenen Ein- und Ausgängen. Jetzt kommen separate Jahrgangspausenbereiche dazu, wo auf Masken verzichtet werden kann und es erlaubt ist, die Spielgeräte zu nutzen. Für die Jahrgänge fünf und sechs öffnen wir zu diesem Zweck die Sporthallen. Auch bei der Mensa bieten wir statt bisher einen nun drei Speiseräume an, in denen in zwei Durchgängen gegessen wird.

Was ist mit den Lehrkräften?

Unsere Lehrkräfte unterrichten in allen Jahrgängen, sodass das Kohortenprinzip nicht durchgängig umgesetzt werden kann. Die Zahl der – bisher beengten – Lehrerzimmer wurde von zwei auf fünf erhöht. Auch hier müssen wir im neuen Schuljahr den Spagat schaffen zwischen den Herausforderungen, die die Situation mit sich bringt, und dem, was wir tatsächlich leisten können mit den Voraussetzungen, die wir aktuell haben. Ich habe ein tolles Kollegium und bin sicher, dass wir alle unser Bestes geben. Aber leicht wird es nicht. Die gekürzten Poolstunden machen es uns Schulleitungen nicht einfacher, eine vernünftige und sinnvolle Stundenverteilung vorzunehmen. Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel aufgrund einer schweren Vorerkrankung im Homeoffice verbleiben, zählen voll in der Unterrichtsversorgung, sind aber nicht vor Ort, wo die Schüler sind.

In den Klassenzimmern wird es bei voller Klassenstärke wieder eng werden. Wie gehen Sie – Stichwort Aerosole – mit diesem erhöhten Ansteckungsrisiko um?

In allen Räumen lassen sich die Fenster weit öffnen. Ohnehin gilt bei uns das Prinzip der offenen Klassentür, also können wir Durchzug herstellen. Außerdem darf und soll möglichst viel draußen unterrichtet werden. In der kälteren Jahreszeit kommt uns zugute, dass wir generell Doppelstunden haben. Da lässt sich der Unterricht leichter zum Stoßlüften unterbrechen. Oder für Gänge zum WC, damit die Toiletten in den regulären Pausen entlastet sind. Ob diese Maßnahmen ausreichen, werden wir in den nächsten Wochen feststellen.

Gibt es Rückstände aus dem eingeschränkten Schulbetrieb zwischen März und Juli, die jetzt aufgearbeitet werden müssen?

Der Lockdown hat uns natürlich ausgebremst und das letzte Schuljahr inhaltlich eingeschränkt. Diese Inhalte müssen nun nachgearbeitet werden, soweit möglich. Für einzelne Fächer gibt es hierzu konkrete Vorgaben aus dem Kultusministerium, für andere werden wir schulintern Lösungen finden müssen. Der Unterricht in halber Klassenstärke hatte auch Vorteile. Die mündliche Beteiligung war höher. Man hatte den einzelnen Schüler besser im Blick. Es ließ sich schneller fortschreiten im Stoff. Einige Kinder haben vom Einsatz der Neuen Medien im Homeschooling profitiert und beim selbstständigen Lernen Fortschritte gemacht, auch dank kreativer Lern- und Erklärvideos unserer Lehrer. Andere Kinder haben in dieser Zeit Mühe gehabt, am Ball zu bleiben. Für sie ist die Rückkehr in den ständigen Präsenzunterricht dringend notwendig. Um die entstandenen Lücken werden wir uns im Rahmen von Förderunterricht und unseren Lernbüros verstärkt kümmern. Auch deshalb ist es uns so wichtig, die Rückkehr zu halben Klassenstärken oder sogar der Schulschließung zu verhindern.

Ist der eigene Laptop der springende Punkt, um nicht abgehängt zu sein?

Jedes Kind braucht ein Gerät mit Monitor und Tastatur. Mittlerweile hätten wir ausreichend Leihgeräte zur Verfügung, aber noch sind die Ausleihmodalitäten nicht geklärt. Die Herausforderung wird sein, dass alle Kinder auch zu Hause unbegrenzten Internetzugang bekommen. Sonst nutzt die beste Hardware nichts. Wir müssen die Schülerschaft und das Kollegium ausreichend aus- und fortbilden, um dauerhaft sinnvoll ergänzend digital arbeiten zu können. Hier werden wir auch langfristig zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen benötigen.

Von Martin Lauber