Burgdorf

Süße Hundewelpen stehen in der Corona-Pandemie bei Familien ganz oben auf der Liste, die sich Abwechslung für den pandemie-ermüdeten Alltag herbeisehnen. Diese Erfahrung bestätigt Diandra Boczek, Leiterin des Tierheims Burgdorf – und sie sieht darin Fluch und Segen zugleich. Denn auf der einen Seite hat die Einrichtung an der Friederikenstraße in den vergangenen zwölf Monate so viele Tiere wie nie zuvor vermitteln können, sodass sich die Zahl der herrchenlosen Tieren im Heim deutlich verringert hat. Auf der anderen Seite beherbergt das Tierheim eben auch junge Welpen, die die Polizei bei einer Kontrolle beschlagnahmt hat.

„Auf dem deutschen Markt gibt es aktuell kaum Welpen“, sagt Boczek. Deshalb wollen Kriminelle diesen Bedarf decken, indem sie junge Hunde illegal importieren. Dieser Aspekt ist vielen Familien nach Einschätzung der Tierausbilderin nicht bewusst. Sie und ihre Kollegen durften die Welpen bislang nicht vermitteln und auch nicht über deren Verbleib sprechen. Zu groß sei die Gefahr gewesen, dass sich Mitglieder der Schlepperbanden Zutritt zum Tierheim verschaffen und die Tiere stehlen. Inzwischen habe das Verfahren gegen die Schlepper in Hannover begonnen. Damit steht der Welpenvermittlung nichts mehr im Wege.

Hütehündin Frau Putin sehnt sich nach einem neuen Besitzer - und einer neuen Aufgabe. Quelle: Niklas Borm

Doch nicht jeder Interessent oder Interessentin bekommt auch ein Tier, sagt Boczek und spricht von skurrilen Angeboten, die sie und ihr Team erreicht hätten. So habe eine Familie angeboten, einen Vierbeiner so lange bei sich aufzunehmen, bis die Eltern das Homeoffice wieder verlassen müssten. „Für einen Hund ist es aber das Schlimmste, sein angenehmes, gewohntes Umfeld verlassen zu müssen“, sagt die Expertin. Sie und ihre Kollegen fürchten, bei aller Freude über die zunehmende Vermittlung, deshalb, dass viele neue Tierhalterinnen und Tierhalter ihre Vierbeiner nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder zurückgeben.

Tierheim fürchtet Welle zurückgegebener Tiere

„Im Moment sind die Menschen zu Hause und verrückt nach Haustieren, die Wartelisten sind voll und deswegen steigt der Import von Tieren aus dem Ausland“, sagt die Tierheimleiterin. Sie rechnet damit, dass Einrichtungen wie die in Burgdorf dann schnell an die Kapazitätsgrenze stoßen. Das Team prüft die Bewerber vor einer möglichen „Adoption“ noch genauer – um eben unbedingt zu vermeiden, dass die Interessierten nach kurzer Zeit ihr Tier zurückgeben wollen. Deshalb fangen die Pflegerinnen und Pfleger schon jetzt an, Futter zu lagern. Immerhin: Seit dem vergangenen Jahr sinkt die Zahl der Fundtiere stetig.

Allerdings führt die seit gut einem Jahr andauernde Pandemie noch zu einem anderen Problem. Das Tierheim ist für einen Betrieb auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen. Beide Einnahmeposten würden sich wegen den Einschränkungen aber stetig verringern. Denn alle geplanten Veranstaltungen wie das Sommerfest, die Dog-Days Hannover und Werbeaktionen bei Tiernahrungsmärkten sind ausgefallen. Noch sei das Tierheim finanziell überlebensfähig, aber die Tierausbilderin betont auch: „Lange darf Corona nicht mehr anhalten.“

Information: Besuche sind im Tierheim derzeit nur nach Absprache unter Telefon (05136) 3545 möglich. Das Tierheim öffnet montags und dienstags sowie von donnerstags bis sonnabends von 14.30 bis 17 Uhr.

Von Niklas Borm