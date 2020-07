Burgdorf

„Nordwestlich Weserstraße“ heißt ein neues sieben Hektar großes Baugebiet südlich der B 188, das die Stadt zeitnah ausweisen will. „Wir sind bereits in der Aufstellung des Planes“, sagt Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) – auch mit Blick auf den angespannten Wohnungs- und Gewerbeimmobilienmarkt. Für die Vorbereitung des Baugebiets nutzt die Stadt seinen Angaben zufolge eine Förderung der Region und lässt prüfen, inwieweit dort regenerative Ressourcen für die Energieversorgung einzusetzen sind. So könnte beispielsweise für die dort vorgesehenen Wohnhäuser und Gewerbebetriebe ein Nahwärmenetz entwickelt werden.

In der öffentlichen Sitzung des Ratsausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Bau am Montag, 6. Juli, stellen die Verwaltung und ein Ingenieurbüro die zentrale einer dezentralen Wärmeversorgung gegenüber – es ist die erste öffentliche Debatte überhaupt über das Vorhaben.

So viele Häuser, Wohnungen und Gewerbe sind geplant

Für die Studie, die neun unterschiedliche Varianten untersucht, gehen die Planer von 14 Einfamilien- und Doppelhäusern, neun Reihenhäusern, neun drei- und zwei zwei-geschossigen Wohnhäusern aus. Hinzu kommen zwei Gewerbeeinheiten. Darüberhinaus wollen die Gutachter auch Immobilienbesitzern außerhalb des Neubaugebiets einen Anschluss an das Nahwärmenetz ermöglichen. Sie haben dazu potenzielle gewerbliche Interessenten angeschrieben, die entlang der Weserstraße und der Lise-Meitner-Straße bis zum ehemaligen Spargelhof im Gewerbepark Nordwest ihre Immobilien haben. In südlicher Richtung wurde die Kindertagesstätte Pusteblume in die Betrachtung einbezogen.

Außerdem berät der Ausschuss – gemeinsam mit dem Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport – über die Vergabe des IGS-Neubaus an einen Totalunternehmer. Die Beratung beginnt am Montag, 6. Juli, um 17 Uhr im StadtHaus, Sorgenser Straße 31. Nach der Diskussion können Einwohner ihre Fragen stellen.

Von Antje Bismark