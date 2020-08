Golfclub Burgdorf erspielt 1005 Euro für die Deutsche Krebshilfe

Burgdorf-Ehlershausen

Mit genau 1005 Euro unterstützt der Burgdorfer Golfclub die Deutsche Krebshilfe – das Geld stammt von einem Turnier, das 19 Spieler ausgetragen haben. Die Brutto-Sieger des Turniers sind Barbara Wicker und Lorenz von der Höh. Der Netto-Sieg gelang Christian Wedig, Christa Bremer und Petra Homann. Sie alle qualifizierten sich zugleich für eines der drei Regionalfinals. In dem Regionalfinale spielen sie um den Einzug in das Bundesfinale im Golfclub Hannover am 3. Oktober.

Bundesweit organisierten Golfclubs von März bis August rund 100 Turniere zugunsten der Deutschen Krebshilfe. Im vergangenen Jahr spendeten die Golferinnen und Golfer 290.000 Euro an die Deutsche Krebshilfe. Diese hofft, mit dem Geld auch weiterhin Projekte zur Verbesserung der Versorgung krebskranker Menschen finanzieren zu können. Die Deutsche Krebshilfe ist eine gemeinnützige Organisation, die ausschließlich durch Spenden und freiwillige Zuwendungen finanziert wird.

Wie viel Geld deutschlandweit durch Benefiz-Turniere gesammelt werden konnte, ist noch nicht bekannt.

Von Leona Passgang