Feuerwehr Burgdorf bekämpft Wohnungsbrand mit Großaufgebot

Burgdorf

Mitten in Burgdorf ist am Mittwochabend ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 20.35 Uhr zur Straße Vor dem Celler Tor gerufen, dort drang nach Polizeiangaben an der Ecke zur An der Bleiche dichter Rauch aus dem ersten Obergeschoss. Menschen kamen nach Informationen vom Einsatzort nicht zu Schaden.

Zur Galerie An der Straße Vor dem Celler Tor in Burgdorf ist am Mittwochabend ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um die Flammen zu bekämpfen.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, unter anderem von einer Drehleiter aus und unter Atemschutz bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen. Die Bewohner des betroffenen Hauses konnten sich offenbar rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen. Der Rauchgeruch verbreitete sich rasch in ganz Burgdorf, während des Löscheinsatzes mussten die Kreuzung von Vor dem Celler Tor/ Marktstraße/An der Bleiche gesperrt werden.

Brandursache unklar

Neben Wohnungen sind in dem Gebäude noch ein Kosmetikstudio, der Nachhilfe-Dienstleister Lernhilfe und ein Versicherungsbüro untergebracht. Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Abend. Noch ist unklar, ob das Haus bewohnbar bleibt. Die Höhe des Schadenschadens und die Brandursache sind ebenfalls offen. Die Polizei wird nach Abschluss der Löscharbeiten ihre Ermittlungen aufnehmen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Burgdorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling und Joachim Dege