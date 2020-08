Uetze/Burgdorf

Der Waldbrand bei Essel im Heidekreis unweit der Autobahn 7 in dieser Woche, zu dem Hunderte Feuerwehrleute aus der Region Hannover und weiteren benachbarten Landkreisen ausrückten, weckt Erinnerungen an den Feuersommer vor 45 Jahren. Damals im August 1975 brannten die ausgetrockneten Wälder in den Landkreisen Gifhorn, Celle, Lüchow-Dannenberg, aber auch in Ramlingen und Ehlershausen. Einsatzkräfte aus der ganzen Bundesrepublik und selbst aus dem Ausland bekämpften rund 14 Tage lang das Flammenmeer. Mittendrin: Feuerwehrleute aus Burgdorf und Uetze. Bei Meinersen starben fünf Einsatzkräfte aus Hohenhameln und Fallersleben in den Flammen.

„Zehn Brandbekämpfer schickte die Uetzer Ortsfeuerwehr unter dem Kommando des damaligen Ortsbrandmeisters Heinrich Wrede zum Brand bei Meinersen“, erzählt Karl-Heinz Ellebracht. Der Uetzer Ehrenortsbrandmeister war vor 45 Jahren Wredes Stellvertreter. Deshalb sei er mit den damaligen Ereignisse vertraut, auch wenn er nicht dabei gewesen sei, sagt Ellebracht. Er sei bei den Löscharbeiten in Stüde dabei gewesen, wo die Serie von Waldbränden damals ihren Anfang nahm. Danach brachen die Feuer in Grußendorf, Leiferde und Meinersen, Ramlingen, Fuhrberg und Wieckenberg aus.

Die Uetzer waren laut Ellebracht mit die Ersten, die an jenem 10. August auf die fünf verbrannten Feuerwehrleute stießen. „Das Feuer muss sich explosionsartig entzündet haben“, erklärt der heute 82-Jährige, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Im Wald habe nach dem Sturm von 1972 noch sehr viel Bruchholz gelegen. „Als dies in Flammen aufging, ist schlagartig der Sauerstoff knapp geworden. Das hat vermutlich dazu geführt, dass das Fahrzeug, in dem die Männer zu flüchten versuchten, stehen blieb“, sagt Ellebracht. „Sie schafften es noch, das Fahrzeug zu verlassen, doch dann wurden sie wegen des Sauerstoffmangels bewusstlos und das Feuer hat sie überrollt.“

Verkohlte Zweige fielen in Dollbergen vom Himmel

Ellebracht erinnert sich, dass verkohlte Zweige aus den Waldbrandgebieten im Uetzer Gemeindegebiet vom Himmel fielen. „Die Ölraffinerie Haberland in Dollbergen traf deshalb Sicherheitsvorkehrungen.“ Auch sehen konnte man die kilometerweit entfernten Feuer in Meinersen und Leiferde – und zwar „von der obersten Etage der Wohnblöcke am Marris-Mühlenweg, die damals gerade gebaut wurden“, erzählt Reinhard Gretzke, langjähriger Feuerwehrmann in Burgdorf. Er selbst sollte am 10. August eigentlich auch mit nach Meinersen ausrücken. „Ich hatte meine Ausrüstung schon gepackt, als ich an diesem Tag den Wachdienst im Feuerwehrhaus angetreten habe“, erinnert er sich.

Doch es kam anders: Kurz nach 14 Uhr ging dort der Alarm ein, dass der Wald bei Ramlingen brannte. Also sei er dorthin gefahren, um beim Löschen zu helfen. Burgdorf hatte insgesamt acht seiner Tanklöschzüge nach Gifhorn geschickt, nur noch einer war vor Ort verfügbar. Unter den Helfer in Gifhorn waren auch zehn Männer der Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen. Sie wurden über Funk zum Waldbrand vor ihrer Haustür zurückgerufen. Denn dort wurde jede helfende Hand benötigt.

Dieses Bild zeigt die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Ramlingen-Ehlershausen bei einer Pause, nachdem sie stundenlang die Flammen bei den Waldbränden im Landkreis Gifhorn bekämpft hatten. Quelle: privat (Repro)

Wochenlange Löscharbeiten bei Ramlingen

„Es brannte ganz fürchterlich. Es war ein Großbrand, auch wenn das Feuer im Vergleich zu denen im Meinersen und Eschede klein war“, sagt Gretzke. Die Löscharbeiten bei Ramlingen beschäftigten die Feuerwehrleute aus Burgdorf und Ortsteilen wochenlang. „Wir mussten immer wieder kontrollieren, weil das Feuer immer wieder an mehreren Stellen aufloderte.“

Viele Feuerwehrleute fuhren in diesen Wochen Doppelschichten: Von morgens bis nachmittags waren sie bei ihrer Arbeit, und nach Feierabend ging es zum Feuerlöschen. Darüberhinaus unterstützten Bundeswehrsoldaten die wegen des moorigen Bodens schwierigen Löscharbeiten in Ramlingen. Die Hitzeentwicklung war enorm. „Die Humusschicht unter den Bäumen war völlig verbrannt, der blanke Sandboden war zu sehen“, erinnert sich Gretzke. „Der war auch nach Tagen noch so heiß, dass das Wasser, das wir darauf spritzten, brodelte.“ In der Chronik der Burgdorfer Feuerwehr ist zu lesen: „Um ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Waldstücke zu verhindern, werden auch Betonmischer eingesetzt, welche Waldschneisen voll Wasser laufen lassen.“

Klare Regeln für Waldnutzer sollen Feuer verhindern

Auch im Sommer 2020 sind die Wälder ausgetrocknet. Für Burgdorf und Uetze meldet der Deutsche Wetterdienst in seinem Waldbrandindex derzeit eine Waldbrandgefahr zwischen Stufe 3 und 4 und für Waldflächen in Richtung Celle bereits auf die höchste Stufe 5. „Tendenziell besteht bei uns Waldbrandgefahr, aber im Vergleich zu anderen Regionen wie beispielsweise dem Harz sieht unser Wald noch gut aus“, sagt Burgdorfs Stadtbrandmeister Dennis-Frederik Heuer.

Im Burgdorfer Holz ist das Unterholz ausgetrocknet, denn seit jetzt drei Jahren ist zu wenig Regen gefallen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Trotzdem gelten auch im Burgdorfer Holz und Beerbusch, dem großen Wald zwischen Uetze und Burgdorf, sowie in allen anderen kleineren Waldstücken klare Regeln, um einen Waldbrand nicht fahrlässig herbeizuführen. Rauchen und das Wegwerfen von Zigarettenkippen sind strikt verboten, Grillen und Lagerfeuer ebenso. Auch sollte kein Müll in Wald und Grasland weggeworfen werden. Besonders gefährlich sind Glasflaschen und -scherben, weil sie wie ein Brennglas wirken. Burgdorfs Revierförsterin Johanna Hagemann bittet zudem: „Sollte man eine Glasflasche entdecken, wäre es super, wenn man diese mitnimmt.“

Darum ist es in den Wäldern so brandgefährlich

Für die permanente Waldbrandgefahr in diesem Sommer sind mehrere Faktoren verantwortlich. Eine Ursache: Es regnet aktuell zu wenig. Revierförsterin Hagemann hofft deshalb auf die nächste Woche, für die die Wetterprognosen Gewitter mit reichlich Regen vorhersagen.

Die Bäume leiden unter den Folgen der ebenfalls sehr trockenen Jahre 2018 und 2019. Der Niederschlagsmangel führt zum Absinken des Grundwasserspiegels. Dadurch verlieren die Wurzeln der Bäume den Anschluss an eine konstante Wasserversorgung. Dieser Trockenstress wiederum führt dazu, dass die Abwehrmechanismen – das ist vor allem die Bildung von Harz – gegen Schädlinge wie den Borkenkäfer nicht mehr funktionieren, erklärt Hagemann. So haben die Schädlinge leichtes Spiel, der Baum stirbt ab und erhöht als Totholz die Waldbrandgefahr. „Wie viel Totholz wir zurzeit haben, das ist beängstigend“, sagt ein Burgdorfer Feuerwehrmann. In der Baggerkuhle gegenüber dem ehemaligen Läuferbetriebsgelände in der Weststadt stünden überall tote Bäume, verweist er auf einen potenziellen Gefahrenpunkt. Die Bahnlinie führt direkt an der Kuhle vorbei.

Von Anette Wulf-Dettmer