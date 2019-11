Digitalpakt kommt nur schleppend voran

Nichts ist gut bei der Umsetzung des Digitalpakts in Burgdorf. Dabei könnte die Stadtspitze wissen, wie es geht. Ein Blick aus dem Bürgermeister-Amtssitz im Rathaus II genügt. Der fällt auf Burgdorfs Schmuckstück – den Stadtpark. Dort herrscht nicht Wildwuchs, sondern Liebreiz, weil es Gärtner gibt, die sich hingebungsvoll um die grüne Lunge der Stadt kümmern. Warum also glaubt die Stadt, sie könnte ihren Schulen ohne IT-Fachleute zur Blüte verhelfen? Zumal die Situation nachgewiesenermaßen die ist: Im Neubau am Berliner Ring, den zurzeit die letzten Realschüler und bald wieder Gymnasiasten bevölkern, fehlen Elektropläne, die nachvollziehbar machen, wo die Handwerker welche Datenkabel verlegt haben. Im teilsanierten Gymnasium sucht man solche Pläne ebenfalls vergebens. Die Stadt hat nicht einmal andeutungsweise einen Überblick darüber, welche Netzwerksteckdose funktioniert und welche nicht. Wie auch? Die für die städtischen Gebäude zuständige Fachabteilung im Rathaus ist seit Langem schon heillos überfordert. Von der nicht vorhandenen Digitalkompetenz ganz abgesehen. Was bislang niemanden juckte im Rathaus. Muss es jetzt aber, wenn das mit dem Digitalpakt was werden soll. Deshalb ist der Rat gefragt. Er muss die Stadtverwaltung personell so ausstatten, dass sie leisten kann, was sie soll. Und was sie muss.