Burgdorf/Lehrte

Cineasten erwartet in der kommenden Woche in den Lichtspielhäusern in Lehrte und Burgdorf einiges – und zwar für die ganze Familie. Zu sehen sind Helden ebenso wie eine liebenswerte Familie, Julius Weckauf als junger Hape Kerkeling und Alfons Zitterbacke auf dem Weg zum großen Erfinder.

Avengers: Endgame. Action (freigegeben ab 12 Jahren).

Und noch einmal das Weltraum-Drama. Mit einem Großaufgebot an Stars geht die Marvel-Reihe in die Endrunde: Im 22. Film laufen alle Fäden des Epos’ in einem dramatischen Showdown zusammen. Die Avengers konnten ihn nicht aufhalten: Thanos hat seinen wahnsinnigen Plan in die Tat umgesetzt und die Hälfte alles Lebens im Universum ausgelöscht. Da entdecken Captain America und die anderen verbliebenen Helden auf der Erde, dass Nick Fury ein Notsignal absetzen konnte, bevor er zu Staub zerfallen ist, und erhalten kurz darauf Besuch von der mächtigen Heldin Captain Marvel. Gemeinsam scheint es doch noch möglich, Thanos zu besiegen.

Neue Schauburg Burgdorf am Do um 19.30 Uhr (OmU), am Fr und Di um 19.30 Uhr, am Sa um 16 und um 20 Uhr, am So um 16.30 Uhr (3D).

Monsier Claude 2. Komödie (ohne Altersbeschränkung).

Der Film ist eine Fortsetzung der turbulenten Geschichte um Monsieur Claude und seine multikulturelle Familie aus dem Jahr 2014. Die Töchter verkünden ihren Eltern, dass sie das konservative Frankreich verlassen und mit ihren Familien im Ausland sesshaft werden wollen. Mit der beschaulichen Gemütlichkeit ist es schnell vorbei.

Neue Schauburg Burgdorf am So um 11.15 Uhr, am Mi um 17 Uhr. Das andere Kino Lehrte am Fr, Sa, Mo und Di um 20 Uhr, am Do um 20 Uhr (OmU).

Der Buchladen der Florence Green. Drama (ohne Altersbeschränkung).

Florence Green ist Witwe. Sie ist jung. Und sie ist tatendurstig. In der englischen Küstenstadt Hardborough wagt sie Ende der Fünfzigerjahre eine kleine Kulturrevolution. Nicht nur, dass sie sich den Traum vom eigenen Buchladen erfüllt. Sie stellt auch progressive, polarisierende Werke – etwa Nabokovs „Lolita“ und Bradburys „Fahrenheit 451“ – ins Schaufenster und mischt so die spießige Borniertheit ihrer Zeitgenossen gehörig auf.

Neue Schauburg Burgdorf am Di um 16.30 Uhr.

Ein Gauner & Gentleman. Drama/Komödie/Krimi (freigegeben ab 6 Jahren).

Selbst mit 70 zählt der Bankräuber Forrest Tucker noch lange nicht zum alten Eisen. Und von seiner großen Leidenschaft können ihn weder Mauern noch Gitter abhalten: 17-mal saß er deswegen bereits im Gefängnis, mehr als ein Dutzend Mal ist er wieder ausgebrochen. Nun plant er den nächsten Coup mit einer frisch zusammengestellten Gang, und diesmal sitzt ihm die Polizei dicht auf den Fersen. Auf seiner Flucht trifft Tucker Jewel die Liebe seines Lebens.

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 20 Uhr.

Der Junge muss an die frische Luft. Drama (freigegeben ab 6 Jahren).

Seit Monaten steht die filmische Autobiografie von Hape Kerkeling an der Spitze der Kinos – dank des Jungen Julius Weckauf. Er spielt den neunjährigen Hans-Peter , der in der Geborgenheit seiner fröhlichen und feierwütigen Verwandtschaft aufwächst. Sein großes Talent, andere zum Lachen zu bringen, trainiert er täglich im Krämerladen seiner Omma Änne. Aber leider ist nicht alles rosig. Dunkle Schatten legen sich auf den Alltag des Jungen, als seine Mutter nach einer Operation immer bedrückter wird.

Das andere Kino Lehrte am So um 20 Uhr.

Alfons Zitterbacke – das Chaos ist zurück. Kinderfilm (ohne Altersbeschränkung).

Der zehnjährige Alfons Zitterbacke leidet nicht nur unter seinem Nachnamen, sondern vor allem an der Tatsache, dass ihn das Pech stets verfolgt. Sein Freund Benni ist ihm zwar ein treuer Begleiter, aber von seinen Mitschülern, Lehrern und seinen Eltern besonders von seinem Vater fühlt er sich weder ernst genommen noch fair behandelt zu schrullig scheint er zu sein, vor allem, weil er unbeirrbar daran glaubt, eines Tages ein berühmter Astronaut werden zu können.

Das andere Kino Lehrte am So um 15 Uhr.

Von Antje Bismark