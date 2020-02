Diese Filme zeigen die Kinos in Burgdorf und Lehrte aktuell

Burgdorf/Lehrte

Filmbiografien zwei erfolgreicher Musiker, Zauberhaftes, Mystisches, Mörderisches und Verspieltes erwartet die Cineasten ab Donnerstag, 13. Februar, in den Kinos in Burgdorf und Lehrte. An zwei Abenden können die Besucher in Burgdorf zudem Opernhausatmosphäre schnuppern.

Aretha Franklin – Amazing Grace. Konzertfilm (ohne Altersbeschränkung ).

Mit diesem Film zeigt das Andere Kino in Lehrte eine Rarität: 1972 steht Aretha Franklin im Zenit ihrer Karriere. Doch nach 20 Studioalben inklusive elf Nummer-eins-Hits beschließt die Queen of Soul, zu ihren musikalischen Wurzeln zurückzukehren: In der Missionary Baptist Church in Watts, Los Angeles, gibt sie zusammen mit dem Southern California Community Choir und der Gospellegende Reverend James Cleveland ein Konzert und lässt einen Mitschnitt für das Album aufnehmen. Das Ergebnis „Amazing Grace“ ist bis heute das meistverkaufte Gospelalbum aller Zeiten. Festgehalten wurde das Konzert von einem Filmteam unter der Regie von Sydney Pollack. Aufgrund technischer und juristischer Schwierigkeiten wurden die Aufnahmen jedoch nie öffentlich gezeigt. Erst jetzt, 47 Jahre später, erstrahlt der Film erstmals auf der großen Leinwand.

Das Andere Kino in Lehrte am Do., Fr. und Mo. um 20 Uhr.

Lindenberg ! Mach Dein Ding! Drama/Biografie (ab zwölf Jahre)

Der Film über Udo Lindenberg und seinen Aufstieg zum Rockstar geht in der Neuen Schauburg in die zweite Woche. Erzählt wird die Geschichte eines Jungen aus der westfälischen Provinz, der eigentlich nie eine Chance hatte und sie doch ergriff: von der Kindheit im westfälischen Gronau bis zum ersten, alles entscheidenden Auftritt in Hamburg 1973, von den Anfängen als hochbegabter Jazzschlagzeuger und einem abenteuerlichen Engagement in einer US-Militärbasis in Libyens Wüste, über Rückschläge mit seiner ersten LP bis zum Durchbruch mit Songs wie „Mädchen aus Ost-Berlin“ und „ Andrea Doria“.

Neue Schauburg in Burgdorf am Do., Fr., Sa. und Di. um 20 Uhr sowie am So. um 17.30 Uhr.

Vier zauberhafte Schwestern. Fantasy-Film für die Familie (ohne Altersbeschränkung )

Auf den ersten Blick sind Flame ( Laila Marie Noëlle Padotzke), Marina ( Hedda Erlebach), Flora ( Lilith Julie Johna) und Sky (Leonore von Berg) vier ganz normale Schwestern. Das Quartett ist unfassbar musikalisch und als „Sista Magic“ die große Hoffnung beim Gesangswettbewerb ihrer Schule. Doch die Mädchen eint ein Geheimnis: Alle vier verfügen über magische Fähigkeiten – jede von ihnen kann ein Element beherrschen. Als sie im Keller des alten Schlosses, in dem sie leben, die geheimnisvolle Elbenstaub-Quelle entdecken und durch ihre magischen Kräfte wieder zum „Sprudeln“ bringen, nimmt das Unheil seinen Lauf. Die böse Glenda ( Katja Riemann) will die Kraft der Quelle, mit deren Hilfe man die Welt beherrschen kann, an sich reißen. Viel Zeit bleibt den zauberhaften Schwestern nicht, um Glendas teuflischen Plan zu vereiteln.

Neue Schauburg in Burgdorf am Fr., Sa., Mi. um 17.30 Uhr und am So. um 15 Uhr.

Everest – ein Yeti will hoch hinaus. Animationsfilm (ab sechs Jahre)

Eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Außenseitern begibt sich von Shanghai aus auf eine 3000 Meilen lange Reise hinein in den Himalaja mit seinen hohen Gipfeln und weiten Schneelandschaften – wunderschön dargestellt mit der Animationstechnik. Sie begegnen einem jungen Yeti namens Everest, der von seiner Familie getrennt wurde, und versuchen daraufhin die magische Kreatur wieder nach Hause zu bringen –und zwar auf den Berg, der ebenfalls den Namen Everest trägt.

Das Andere Kino in Lehrte am Fr. um 16 Uhr. Der Eintritt zu diesem Film, der mit dem Prädikat Wertvoll ausgezeichnet ist, ist frei.

Latte Igel und der magische Wasserturm. Animationsfilm (ohne Altersbeschränkung )

Und noch ein Kinder- und Familienfilm – diesmal mit dem Prädikat „Besonders Wertvoll“ ausgezeichnet – zeigen die Lehrter Kinomacher: Das kleine mutige Igelmädchen hat seit vielen Jahrzehnten einen festen Platz in den Herzen der Kinder. Die Popularität des Romans, der 1959 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde, ist ungebrochen. Die Geschichte: Unter den Tieren einer tief im Wald versteckten Lichtung herrscht Unruhe. Der nahe Bach ist vor Wochen versiegt, die letzten mühsam gesammelten Wasservorräte gehen dramatisch zur Neige. Trotz der drohenden Not schenkt einzig Igelmädchen Latte den Worten des verschrobenen Raben Korp Glauben, Bärenkönig Bantur hätte den magischen Wasserstein gestohlen und in seiner Palasthöhle versteckt.

Das Andere Kino in Lehrte am So. um 15 Uhr.

Unsere Freitagabende. Ein Film aus dem Alltag (ohne Altersbeschränkung )

Der Debütfilm einer Gruppe junger, engagierter Burgdorfer Filmemacher, die übrigens zur Aufführung in der Neuen Schauburg erwartet werden, ist ganz nah dran an der Welt der Jugendlichen. Der zusammengewürfelte Cast besteht aus dem tollpatschigen Luke, dem narzisstischen Niklas, dem manischen WG-Vater David und der introvertierten Nora. Die vier versuchen sich in ihrem Alltag mit all seinen Probleme zu behaupten. Ob sie das immer so schaffen, ist eine andere Sache. Nach dem Film gibt es ein Q&A – das heißt mit den jungen Filmemachern kann diskutiert werden.

Neue Schauburg in Burgdorf am Sa. um 15 Uhr.

Der Glanz der Unsichtbaren. Drama/Komödie (freigegeben ab sechs Jahre)

Im der Reihe Filmcafé zeigt Christian Lindemann, Betreiber der Neuen Schauburg, die französische Komödie von Regisseur Louis-Julien Petit. Es ist eine illustre Gruppe, die das Tageszentrum für wohnungslose Frauen L’Envol regelmäßig besuchen. Die meisten von ihnen haben sich die Namen prominenter Vorbilder gegeben – von Edith Piaf über Lady Di bis Brigitte Macron. Doch das L'Envol, einziger Ankerpunkt ihres prekären Alltags, steht vor der Schließung. Es sei nicht effektiv genug, hat die Stadtverwaltung beschieden. Drei Monate bleiben den Sozialarbeiterinnen, um ihren Schützlingen wieder auf die Beine zu helfen. Und die ziehen kräftig mit. Nachdem die Stadt auch noch ein Zeltcamp räumen lässt, wird das L'Envol zur heimlichen Unterkunft, in der Betreuerinnen und Betreute mit ungeahntem Schwung eigene Wege und Methoden entwickeln: Von jetzt an sind alle Mittel erlaubt ...

Neue Schauburg in Burgdorf am Di. um 16.30 Uhr.

Royal Opera House – Dornröschen. Ballett von Peter Tschaikowsky (ohne Altersbeschränkung )

Wer kennt das Märchen von Dornröschen nicht? Im Royal Opera House in London steht die Ballettaufführung in dieser Saison wieder auf dem Spielplan – und zwar in der Originalinszenierung aus dem Jahr 1946. Und damit kehren auch die wundervollen Entwürfe und glitzernden Kostüme von Oliver Messel auf die Bühne zurück. Ein märchenhaftes Vergnügen für die ganze Familie an einem Sonntagvormittag. Der Film über die Aufführung in London dauert mit Pause drei Stunden.

Neue Schauburg in Burgdorf am So. um 11.15 Uhr.

Royal Opera House – La Bohème. Oper von Giacomo Puccini (ohne Altersbeschränkung )

Und noch ein Besuch im Royal Opera House. Gezeigt wird der Film über die Aufführung der Oper „La Bohème“. Puccinis Meisterwerk über junge Liebe im Paris des 19. Jahrhunderts ist reich gefüllt mit wunderschöner Musik, darunter lyrische Arien und feierliche Chöre, und einer ergreifenden Schlussszene, bei der der Komponist selbst Tränen vergossen haben soll. Die Film in italienischer Sprache mit deutschen Untertiteln dauert 2 Stunden und 35 Minuten, inklusive einer Pause.

Neue Schauburg in Burgdorf am Mi. um 19.30 Uhr.

Von Anette Wulf-Dettmer