Dieb stiehlt Frau im Bus das Handy

Burgdorf

Ein Dieb hat einer 23 Jahre alten Frau am Freitagmittag während einer Busfahrt das Mobiltelefon gestohlen. Nach Darstellung der Polizei bestieg die Frau an der Haltestelle Immenser Straße um 13.16 Uhr den Bus Richtung Berliner Ring. Als sie dort wieder ausstieg, war ihr Handy weg – das Werk eines Taschendiebs, so vermutet die Polizei. Die Frau hatte ihr Gerät in ihrer Handtasche aufbewahrt. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen etwas Verdächtiges beobachtet haben. Die Ermittler bitten um Hinweise unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15.

Von Joachim Dege