Die Helfenden Engel von Burgdorf sind jetzt geimpft

Burgdorf

Gudrun Klamp ist ein Engel. Ein Helfender Engel: Seit nunmehr elf Jahren gehört die heute 77-Jährige zu den Frauen der Paulusgemeinde, die Pflegebedürftigen unter die Arme greifen: beim Spazierengehen, dem gemeinsamen Einkaufen oder beim Begleiten bei Arztbesuchen. Mitunter geht es auch darum, einfach gute Zeit miteinander zu verbringen, zu reden oder Gesellschaftsspiele zu spielen. „Man gibt, und man bekommt auch ganz viel wieder zurück“, sagt die Seniorin und fügt hinzu: „Zu manchen meiner älteren Leute haben sich richtige Freundschaften entwickelt.“ Aussetzen, bis die Corona-Pandemie vorbei ist? Für Klamp kam das nie infrage. Umso größer ist jetzt ihre Freude darüber, dass sie wie die anderen helfenden Engel und „Paulus-Perlen“ jetzt in Burgdorf geimpft wurde. „Es ist ein befreiendes Gefühl“, sagt sie.

Zu den helfenden Engeln sei sie nach dem Tod ihres Mannes gekommen, erinnert sich die Burgdorferin. „Eine Bekannte war in der Paulusgemeinde aktiv und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte.“ Aus dem Satz „ich kann es mir ja mal angucken“ wurde ein wichtiger Teil ihres Lebens, den sie nicht mehr missen möchte. „Das gibt dem Tag auch Struktur“, sagt Klamp und ergänzt: „Ich bin so toll aufgenommen worden, die Helfenden Engel sind einfach ein tolles Team.“ Um drei ältere Damen – zwei von ihnen kannte sie bereits vorher – sorgt sie sich aktuell, je nach Notwendigkeit an mehreren Tagen in der Woche.

Mit Umsicht und Maske einfach weitermachen

Sicher habe sie sich Gedanken gemacht, ob und wie sie weiterhin als Helfender Engel aktiv sein kann, als das Coronavirus anfing, sich massiv zu verbreiten. „Aber ich weiß ja, mit welchen Menschen die Damen Kontakt haben – das sind nicht viele – und kenne den Pflegedienst“, sagt sie. Dazu kommen die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen wie das Tragen von Masken, Abstand halten und Hände desinfizieren. „Das geht schon“, sagt sie.

Lesen Sie auch: Region fördert Paulus-Perlen und Mehrgenerationenhaus

Und sie ergänzt: „Ich habe nie ernsthaft daran gedacht auszusetzen.“ Denn nicht nur für die von ihr Betreuten, auch für sie selbst ist das Engel-Sein ein Stück Normalität in seltsamen Zeiten; etwas, auf dass sie sich freut. Denn vieles andere kann aktuell nicht stattfinden – wie ihre Sportgruppe oder das Tischlein-Deck-Dich, bei dem Klamp normalerweise mit anderen Frauen einmal im Monat in der Paulusküche steht, um Seniorinnen und Senioren ein leckeres Drei-Gänge-Menü zu zaubern, das diese in geselliger Runde verspeisen können.

Corona-Impfung in Paulus bringt Erleichterung

Was sich für sie ändert durch die Impfung? In praktischer Hinsicht erst mal nichts. Sie werde weiterhin genauso vorsichtig sein wie bisher, sagt die Burgdorferin. „Es fehlt ja auch noch die zweite Impfung.“ Und doch ist da ganz viel anders. Innendrin. Ein Gefühl von nachlassender Spannung. Erleichterung. Und große Freude. Freude insbesondere auch für die Mit-Engel und Perlen, die jünger sind und deshalb nach Prioritätenliste vielleicht noch gar nicht an der Reihe gewesen wären. „Es ist toll, dass Frau Meyer-Schunck das hinbekommen hat, dass wir in Burgdorf geimpft werden konnten“, sagt Klamp.

Denn die Fahrt zum Impfzentrum in Hannover – von dort hatte sie bereits Bescheid bekommen, berechtigt zu sein, es war aber noch keinen konkreter Termin genannt worden – hatte ihr bereits Bauchschmerzen gemacht. „Ich fahre nicht gerne mit dem Auto nach Hannover“, sagt sie. Also wären Bus und Bahn das Transportmittel gewesen. „Aber da sitzt man mit so vielen Leuten zusammen – wer sagt denn, dass man sich, wenn man angekommen ist, nicht auf der Fahrt infiziert hat?“ Aufgeregt sei sie nicht gewesen vor und bei der Impfung – die übrigens ganz unproblematisch war: „Ich habe Moderna bekommen; nur der Arm hat ein bisschen weh getan, weiter nichts“, sagt sie.

Sandra Köhler