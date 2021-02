Burgdorf/Uetze

Der FDP-Ortsverband Burgdorf-Uetze lädt zum Onlinebürgerdialog unter dem Titel „Was Sie zur aktuellen Impfstrategie wissen sollten“ ein. Die Zoom-Konferenz beginnt am Mittwoch, 24. Februar um 19.30 Uhr. Dabei geht es auch um die Frage, weshalb Niedersachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern derzeit so schlecht bei der Impfquote dasteht und wie die Langzeitstrategie der Landesregierung aussieht.

Mit dabei ist Susanne Schütz, Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Sie will den Diskussionsstand des Corona-Sonderausschuss darlegen. Anmeldungen werden per Mail an info@fdp-burgdorf.de entgegengenommen. Mit der Anmeldebestätigung gibt es die Zoom-Zugangsdaten.

Von Sandra Köhler