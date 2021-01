Burgdorf

Die Corona-Pandemie sorgt aktuell an zwei Burgdorfer Grundschulen für Einschränkungen des Unterrichtbetriebs. Nach Darstellung der Stadt Burgdorf gibt es sowohl an der Gudrun-Pausewang-Grundschule in der Südstadt als auch an der Astrid-Lindgren-Grundschule in der Weststadt Kinder, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.

An der Pausewang-Grundschule an der Grünewaldstraße sind laut Stadtverwaltung zwei Kinder infiziert. An der Astrid-Lindgren-Grundschule an der Lippoldstraße gebe es ein weiteres Kind mit einem positiven Corona-Test. Dort habe die Schulleitung umgehend reagiert und die betroffene Lerngruppe mitsamt Lehrkräften vom Schulbesuch ausgeschlossen. Wie viele Kinder und wie viele Pädagogen betroffen sind, teilte die Stadt nicht mit. Nur so viel: Alle Kontaktdaten der neuen Corona-Fälle würden als Gesundheitsamt bei der Region Hannover weitergeleitet. Weitergehende Maßnahmen der Behörde blieben abzuwarten.

Von Joachim Dege