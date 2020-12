Burgdorf

Zum letzten Mal in diesem Jahr hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwoch, 30. Dezember, die Zahl der Corona-Fälle in ihren 21 Kommunen, darunter auch Burgdorf, gemeldet. Seit Dienstag sind in der der Stadt weitere vier Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Somit haben sich seit Pandemiebeginn 360 Burgdorfer mit dem Virus infiziert, das sind circa 1,2 Prozent der Einwohner. 42 Menschen gelten am Mittwoch in Burgdorf als akut infiziert.

Am Mittwoch sind in der Region die ersten Bewohner und Beschäftigten von Seniorenheimen geimpft worden. Der Impfstoff hat gerade einmal für zwei Heime gereicht. Eine Burgdorfer Einrichtung ist nicht dabei gewesen. Ob die mobilen Impfteams von Feuerwehr Hannover, Malteser Hilfsdienst, Johanniter-Unfallhilfe und Arbeiter-Samariter-Bund auch über den Jahreswechsel unterwegs sein werden, konnte eine Regionssprecherin am Mittwochnachmittag nicht sagen. Alles hänge davon ab, wann die nächsten Impfdosen geliefert würden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Burgdorf weiter gesunken und liegt am vorletzten Tag des Jahres bei 60,3. Dieser Wert ist einer der niedrigsten in der Region. Noch geringer ist er nur in Wennigsen mit 48,7 und Gehrden mit 57,9. Für die Nachbargemeinde Uetze hat das Gesundheitsamt am Mittwoch ebenfalls vier Neuinfektionen gemeldet, insgesamt sind dort 42 Menschen akut infiziert, die Inzidenz liegt bei 68. In Lehrte sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden weitere 33 Menschen positiv getestet worden. Damit haben sich dort seit Anfang März 799 Menschen infiziert, das sind rund 1,8 Prozent der Bevölkerung. Der Inzidenzwert in der 44.000 Einwohner zählenden Stadt liegt am Mittwoch bei 82,2. Die Inzidenz für die gesamte Region Hannover liegt am Mittwoch bei 123,3.

Von Anette Wulf-Dettmer