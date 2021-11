Burgdorf

Nach dem vorübergehenden Aus für die kostenlosen Bürgertests im Oktober können sich Burgdorferinnen und Burgdorfer nun wieder auf das Coronavirus untersuchen lassen – allerdings haben viele Anbieter ihre Stationen zwischenzeitlich geschlossen. Ob sie diese wieder öffnen werden, hängt von der Nachfrage ab.

„Wir haben bereits neues Personal gesucht und gefunden, das wir jetzt ausbilden“, sagt Apothekerin Barbara Meinecke von der Löwen-Apotheke, die den Test-Kiosk am Spittaplatz betreibt. Dieser öffnet montags bis sonnabends von 9 bis 12 Uhr, montags bis donnerstags zudem von 15 bis 18 Uhr und freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr. Termine sollten unter schnelltest-burgdorf.de gebucht werden. Für die Registrierung beim Abstrich muss jede und jeder einen Personalausweis vorlegen. Schon jetzt plant Meinecke mit dem Team eine Ausweitung der Öffnungszeiten ab nächstem Montag montags bis sonnabends von 9 bis 13 Uhr. „Alles Weitere hängt davon ab, wie die weiteren Regeln aussehen werden“, sagt die Apothekerin.

Apotheken warten auf weitere Regelungen

Dazu gehöre beispielsweise die Frage nach 3 G am Arbeitsplatz, bei dem Beschäftigte, die nicht geimpft oder genesen sind, einen negativen Test vorlegen müssen. Die Nachfrage ankurbeln könnte außerdem, dass Veranstalter zunehmend auf 2-G-plus setzen: Dabei müssen auch Geimpfte und Genesene nachweisen, dass sie sich nicht mit dem Coronavirus infiziert haben. „Sollte es entsprechenden Bedarf geben, dann denken wir auch wieder über Tests am Sonntag nach“, kündigt Meinecke an.

Bis Oktober hatte auch die Rubens-Apotheke die Bürgertests angeboten, das ist nun nicht mehr der Fall. Eine Testmöglichkeit in der Oliven-Apotheke Burgdorf und Ehlershausen gibt es ebenfalls nicht mehr. Dort verweisen die Mitarbeiter an die Partner-Apotheke in Nienhagen, die montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr und von 16 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12.30 Uhr am Herzogin-Agnes-Platz 7 testen.

Von Antje Bismark