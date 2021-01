Burgdorf

Seit Montag lernen die Erst- bis Viertklässler in Burgdorf wie alle Grundschüler in Niedersachsen im Szenario B. Das bedeutet: Sie nehmen in geteilten Gruppen am Unterricht teil, bei der Organisation des Alltags nutzen die hiesigen Grundschulen die Erfahrungen aus dem ersten Shutdown im vergangenen Frühjahr. Jetzt allerdings sitzt in jedem Klassenzimmer die Angst vor einer Infektion und der Rückkehr ins Szenario C, dem Distanzlernen, mit im Raum.

Waldschule Ehlershausen: Unterricht im tageweisen Wechsel

Esther Tönsing ist Leiterin der Waldschule in Ehlershausen. Quelle: Antje Bismark (Archiv)

Für Esther Tönsing, Leiterin der Waldschule in Ehlershausen, bedeutet dies den größten Unterschied zum Pandemiebeginn. „Die Sorge wegen der jetzigen Infektionslage schlägt sich auf die Stimmung nieder“, sagt sie und berichtet davon, dass sich Kollegen und Eltern gleichermaßen über den niedersächsischen Sonderweg wundern. Natürlich sehe sie die beiden Seiten. Die eine sei, dass die Kinder in der Schule gut aufgehoben seien und im wechselweisen Präsenzunterricht eine bessere Beziehung aufbauen könnten. Deshalb habe sich ihre Schule wie schon 2020 für den tageweise Wechsel entschieden, sodass Lehrer und Kinder sich in kurzem Abstand sehen können.

Die andere Seite aber zeige sich beispielsweise in der Aussage der siebenjährigen Madita. „Das geht doch nicht. Ich will nicht, dass meine Oma stirbt, weil ich zur Schule gehe“, zitiert Tönsing das Mädchen und fügt hinzu, viele der 92 Jungen und Mädchen hätten Angst vor einer Infektion. Dies sei auch deutlicher zu spüren als beim Shutdown vor einem Jahr. Dass die Familien versuchten, die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, zeige sich in der Notbetreuung. „Wir haben im Moment fünf feste Anmeldungen“, sagt die Schulleiterin, nach deren Angaben sich der Alltag jetzt wieder gut einpendelt. „Noch ist vieles, wie das Maskentragen, nicht mehr selbstverständlich, aber die Kinder gewöhnen sich sicherlich bald wieder daran.“

Grundschule Burgdorf : Schulkindergarten ist auch geteilt

Julia Moneke ist Leiterin der Grundschule Burgdorf. Quelle: Mark Bode

Bewährt hat sich nach Aussage von Julia Moneke, Leiterin der Grundschule Burgdorf, bereits im Frühjahr das Modell des täglichen Wechsels. „Damit sehen wir die Kinder regelmäßig und können mit ihnen die Aufgaben durchsprechen, die sie für den Tag ohne Präsenzunterricht aufbekommen hatten“, sagt sie. Rund 320 Erst- bis Viertklässler lernen an der Hannoverschen Neustadt, an jedem Werktag stehen die Lehrer von 8 bis 12.45 Uhr vor einer geteilten Klasse. Der Teil, der an diesem Tag zu Hause lerne, könne die Lehrer nachmittags erreichen. „Jeder entscheidet für sich, wie er erreichbar ist“, sagt Moneke. Das könnten Videokonferenzen, Telefonsprechstunden sowie E-Mails sein. Das gelte auch für den Schulkindergarten, der ebenfalls im tageweisen Wechsel öffne. „Wir haben inzwischen eine Routine entwickelt, auch in der gut nachgefragten Notbetreuung“, sagt die Leiterin.

Astrid-Lindgren-Grundschule: Videokonferenz fürs Homeschooling

Heiko Blumenstein ist Leiter der Astrid-Lindgren-Grundschule. Quelle: Antje Bismark (Archiv)

„Es ruckelt sich alles zurecht“, sagt Heiko Blumenstein, Leiter der Astrid-Lindgren-Grundschule, mit Blick auf das tägliche Wechselmodell. Damit könne die Schule die Eltern entlasten, denen er zugleich großen Respekt zolle. „Die Eltern unternehmen in der jetzigen Situation viele Klimmzüge, um ihren Nachwuchs zu betreuen.“ Das einsichtige und umsichtige Verhalten lasse sich an der geringen Zahl der benötigten Plätze in der Notbetreuung ablesen. Auch bei der jüngsten Coronavirus-Infektion hätten die Eltern der Hortkinder sehr gut reagiert. Gleichwohl, sagt Blumenstein, leide vor allem der Unterricht in Fächern wie Werken, Textil und Sport. „Der fällt etwas hinten runter, weil wir unseren Stundenplan ja nicht durchziehen können.“ Stattdessen konzentrierten sich die Lehrer auf Deutsch, Mathematik und Sachunterricht.

Zwei seiner Kolleginnen bieten zudem Videokonferenzen für die Kinder an, die derzeit nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. „Das geht aber nur nachmittags, am Vormittag fehlen die Kapazitäten“, sagt Blumenstein, nach dessen Erfahrungen ein komplett digitaler Unterricht an Grundschulen nur schwer realisierbar sei.

Gudrun-Pausewang-Grundschule: Hilfe für Kinder mit Förderbedarf

Dorit Steenken ist Leiterin der Gudrun-Pausewang-Grundschule. Quelle: Antje Bismark (Archiv)

„Die Kinder freuen sich alle, dass sie zurückkommen konnten“, sagt Dorit Steenken, Leiterin der Gudrun-Pausewang-Grundschule, die seit Montag im Tageswechselmodell unterrichtet. Vorteil dieser Regelung sei, dass die Kinder nahe bei den Lehrern und die Lehrer nahe bei den Schülern seien. Einen besonderen Fokus lege ihre Schule auf das Hygienekonzept inklusive Masken, Abständen und Laufwegen. „Denn natürlich sorgen wir uns auch wegen der mutierten Variante und wollen Infektionen um jeden Preis vermeiden“, sagt Steenken. Deshalb laufe die Notbetreuung auch jahrgangsweise, um eine Ansteckung über Klassenstufen hinweg zu verhindern.

Jeden Tag übernehmen die Lehrer bis 13 Uhr den Präsenzunterricht, sodass die Eltern der etwa 300 Schüler sie am Nachmittag erreichen könnten. „Dann können sie zum Beispiel offene Fragen zu einer Aufgabe klären“, sagt Steenken und fügt hinzu, die derzeit gute personelle Ausstattung der Schule gestatte zudem eine besondere Unterstützung für Kinder mit Förderbedarf sowie für jene, die zu Hause nur wenig Rückhalt und Hilfe fänden. Sie kommen an ihrem eigentlichen Homeschooling-Tag dennoch in die Schule und erledigten die Aufgaben unter Begleitung. „Dadurch sind wir wirklich eng an allen Kindern dran“, sagt Steenken.

Grundschule Otze : Kinder kommen jeden Tag zum Unterricht

Karen Lindner ist Leiterin der Otzer Grundschule. Quelle: Joachim Dege (Archiv)

Die Otzer Grundschüler lernen zwar im Szenario B, dem Wechselmodell, kommen aber trotzdem jeden Tag zum Unterricht. „Wir haben die Klassen in zwei Gruppen geteilt, von denen eine in den ersten drei Stunden, die andere in den letzten drei Stunden unterrichtet wird“, sagt Schulleiterin Karen Lindner. Diese Regelung komme bei Lehrer, Eltern und Schülern gut an, weil sie einen festen Rhythmus habe. Wie schon im Frühjahr setze Regiobus eine zusätzliche Tour ein, sodass die Familien entlastet werden könnten. Außerhalb des Präsenzunterrichtes könnten die Erst- bis Viertklässlern den Lehrern an einer digitalen Pinnwand ihre Fragen hinterlassen.

Außerdem gebe es Videokonferenzen und Onlinesprechstunden für die 125 Schüler und ihre Eltern, insbesondere für jene, die als vulnerable Gruppe zu Hause lernen müssen. Wie an allen anderen Grundschulen gibt es auch in Otze derzeit nicht die Offene Grundschule, deren pädagogischen Mitarbeiter jetzt in der Notbetreuung eingesetzt seien. Auch dort könnten die zwölf betreuten Kinder ihre Aufgaben erledigen, sagt Lindner.

