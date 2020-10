Burgdorf

Nach mehreren Tagen mit einem ausgesprochen hohen Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt Burgdorf nun an der unteren Skala der Region Hannover: Der Wert, der die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner angibt, liegt an diesem Montag bei 15,9. Nur für Pattensen werden noch weniger neue Infektionen registriert, wie Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, mitteilt. Der Inzidenzwert für die gesamte Region beträgt 55,2.

Seinen Angaben zufolge haben sich aktuell 19 Burgdorfer mit dem Coronavirus angesteckt, sieben weniger als noch am Freitag. Aus der Statistik lässt sich zudem ablesen, dass seit Freitag acht Infizierte ihre Erkrankung überwunden haben. Im gleichen Zeitraum wurde eine Person positiv getestet. Seit Beginn der Pandemie haben sich 138 Frauen, Männer und Kinder mit dem Coronavirus infiziert.

Anzeige

Krisenstab tagt wieder am Mittwoch – wegen der Maskenpflicht

Allerdings betrachtet das Gesundheitsamt nicht die Entwicklung einer Kommune, sondern in der gesamten Region. Davon profitierte Burgdorf vor zehn Tagen, als der Inzidenzwert bei 79,5 lag und der Stadt dennoch keine Einschränkungen drohten. Weil nun die kritische Marke von 50 regionsweit überschritten wurde, müssen die Burgdorfer unter anderem die Sperrstunde beachten. Zudem tagt der Krisenstab der Verwaltung nun wieder wöchentlich. Am Freitag hatte das Gremium beschlossen, den Eingangsbereich vor dem Rathaus III mit weiteren Abstandsmarkierungen zu versehen. Außerdem informiert die Verwaltung auf der Homepage über die wichtigsten Telefonnummern bei Fragen rund um das Coronavirus.

Stadtsprecher Sebastian Kattler erläutert auf Anfrage, dass der Krisenstab am Mittwoch wieder zusammenkommt. Bis dahin erwarte die Verwaltung die neue Allgemeinverfügung der Region, die am Dienstag veröffentlicht wird. „Danach entscheiden wir weiter über unser Vorgehen“, sagt Kattler. Dazu gehöre beispielsweise eine Anordnung, an welchen Plätzen und Straßen im öffentlichen Raum ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss.

Von Antje Bismark