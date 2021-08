Burgdorf

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch in Burgdorf, und zwar merklich. Innerhalb von nur einer Woche stieg der Wert von 31,1 auf jetzt 69,8 an, meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover. Einen Hotspot der Infektionen gebe es allerdings nicht, beruhigt Behördensprecher Christoph Borschel. Das Infektionsgeschehen spiele sich in erster Linie in den Familien ab, wo bislang ungeimpfte Eltern ihre nicht impffähigen Kinder ansteckten.

Die Region empfiehlt deshalb allen Erwachsenen dringend, sich gegen das Covid-19-Virus impfen zu lassen. Aktuell sind laut Region Hannover 36 Menschen in Burgdorf an Corona erkrankt. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 1149 Burgdorfer mit dem Virus angesteckt. 28 Menschen verstarben daran. Die Zahl der Toten ist allerdings seit dem 12. Mai konstant, was auf weniger heftige Verläufe schließen lasse, weil sich vor allem jüngere Menschen und Kinder ansteckten, sagt Borschel.

Von Joachim Dege