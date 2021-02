Burgdorf

Mit Ordnungswidrigkeitsverfahren endet für zwei Ehepaare aus Burgdorf und Wriedel im Landkreis Uelzen ein Abend, den sich das Quartett gemütlich vorgestellt hatte – wohlwissend, dass das Zusammensein gegen die niedersächsischen Corona-Regeln verstößt. Die 31 und 32 Jahre alten Personen hatten sich nach Aussage eines Polizeisprechers am Mittwoch das Abendessen bei einem Lieferdienst bestellt, dessen Auslieferungsfahrer gegen 20.50 Uhr an der Tür der Gastgeber am Tiefenauweg klingelte.

Der 22-Jährige übergab die Speisen, wurde dabei aber von dem Schäferhund der Gäste in die Hüfte gebissen und leicht verletzt. Aufgrund der Verletzung brachte ihn später ein Rettungswagen ins Krankenhaus zur ambulanten Behandlung. Wegen des Bisses leiteten Polizeibeamte gegen den Halter des Hundes ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Zudem wird auch das zuständige Veterinäramt über den Vorfall informiert.

Außerdem stellten die Polizisten fest, dass das Zusammensein von vier Personen aus zwei Haushalten gegen die aktuellen Corona-Auflagen verstößt. Deshalb gibt es für jeden Teilnehmer der Runde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Von Antje Bismark