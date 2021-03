Burgdorf

Wegen der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Auflagen haben sich im vergangenen Jahr deutlich weniger Menschen im Freien oder auf Festen aufgehalten als im Jahr zuvor. Wegen der Einschränkungen verzeichnete die Polizei in Burgdorf deshalb einen Rückgang der sogenannten Rohheitsdelikte – also jener Straftaten, bei denen Menschen das Opfer von Gewalt sind, wie Körperverletzung, Raub, räuberische Erpressung, aber auch Nötigung. „Diese Delikte werden häufig in der Öffentlichkeit begangen und bewirken so, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erheblich beeinträchtigt wird“, erklärt Polizeisprecherin Martina Thöne. Dabei sank die Zahl aller dieser Straftaten ihren Angaben zufolge von 313 (2019) auf jetzt 252 – und damit den niedrigsten Wert der vergangenen zehn Jahre.

Mehr als zwei Drittel aller Fälle waren Körperverletzungen. In neun Fällen wurde 2020 wegen Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte ermittelt, das sind vier Angriffe mehr als noch im Jahr zuvor. „Diese absoluten Zahlen lassen jedoch keinen Rückschluss auf die Intensität der Widerstandshandlungen zu“, teilt Thöne mit.

Einen Rückgang von 75 (2019) auf jetzt 66 Fälle verzeichnete die Polizei bei Delikten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt, dazu zählen insbesondere sexuelle Nötigung, Körperverletzung, Stalking, Bedrohung, Beleidigung und Freiheitsberaubung. In mehr als der Hälfte der Fälle handelte es sich um Körperverletzungsdelikte. Auf fast konstantem Niveau liegen die Taten von Stalkern: Die Polizei registrierte in 2020 fünf Anzeigen in Burgdorf, im Jahr zuvor waren es sechs.

Insgesamt konnten die Ermittler mehr als 90 Prozent aller Taten aufklären, wie Thöne erklärt.

Von Antje Bismark