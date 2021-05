Burgdorf

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) hat den Pferde- und Hobbytiermarkt am Sonnabend, 15. Mai, abgesagt und die Entscheidung mit der aktuellen Corona-Infektionslage begründet. Nun setzen die Organisatoren auf Sonnabend, 19. Juni, wie Burkhard Wolters von der VVV-Geschäftsstelle mitteilt. Er verweist auf das umfassende Hygienekonzept, das der Verein eng mit den Region Hannover abgestimmt habe. Aussteller und Besucher sollten sich frühzeitig auf der Homepage www.vvvburgdorf.de über die aktuelle Sachlage informieren. Dort finden sie auch den virtuellen Pferde- und Hobbytiermarkt mit Informationen über die Aussteller und das von ihnen erhältliche Angebot.

Die zunächst für 15. Mai geplante Oldtimer-Show verschiebt der VVV auf den 19. Juni. Quelle: privat

Öffnet der Markt am 19. Juni, dann erwartet die Besucher unter anderem das Oldtimer-Treffen, das zunächst für diesen Monat geplant war. Besitzer historischer Fahrzeuge, die daran teilnehmen möchten, können sich unter Telefon (0 51 36) 18 62 anmelden. Der Verein Burgdorf Pferdeland organisiert zudem eine Pferdeshow auf seiner Vorführbahn. An ihrem Infostand lädt die Polizeiinspektion Burgdorf zum „Tag der Verkehrssicherheit“ ein. Zudem erleben die Besucher eine Open-Air-Ausstellung über historisches Handwerk. Im Kinderzelt gibt es die Gelegenheit, an alten und neuen Bewegungsspielen teilzunehmen.

Von Antje Bismark