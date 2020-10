Burgdorf

Ab sofort gilt eine Maskenpflicht für die Markt- und die Poststraße sowie den Rubensplatz als Einkaufsstraßen sowie in den Fußgängerzonen von Spittaplatz und Brandende: Mit dieser Entscheidung setze die Stadt Burgdorf die Vorgabe der Allgemeinverfügung um, die am Mittwoch in der Region Hannover in Kraft getreten sei, sagte Stadtsprecherin Alexandra Veith nach der Sitzung des städtischen Krisenstabs. Ihren Angaben zufolge berät die Verwaltung zudem mit dem Gesundheitsamt der Region darüber, für welche weiteren Bereiche die Maskenpflicht eingeführt werden solle.

Denkbar sei beispielsweise eine Ausdehnung auf alle Parkplätze vor Schulen und Kitas, sagte Veith und fügte hinzu, dass die Stadt nun die entsprechenden Schilder in Auftrag geben werde. Sie bezeichnete die Entwicklung als sehr dynamisch: „Wir passen unsere Vorgaben an die aktuellen Forderungen seitens der Region, des Landes und des Bundes an“, erläuterte sie mit Verweis auf die anstehende Beratung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Ministerpräsidenten am Mittwoch.

Deshalb schränke Burgdorf vorerst das öffentliche Leben nicht weiter ein, sagte die Stadtsprecherin (Stand am 29. Oktober, 12 Uhr). Dazu gehören folgende Veranstaltungen:

Halloween-Party im Freibad und im JohnnyB.: Nach Aussage von Veith besteht derzeit kein Anlass, diese Feiern abzusagen.

Ratssitzung: Der Rat kommt am Donnerstag, 29. Oktober, um 18 Uhr zu seiner öffentlichen Sitzung im C-Trakt des Gymnasiums zusammen. Es gelten eine Maskenpflicht bis zum Platz sowie Abstandsregeln für Politiker und Zuschauer. Eine Absage oder eine digitale Zusammenkunft ist nicht vorgesehen.

Verkaufsoffener Sonntag und Martinsmarkt: Noch haben weder die Stadt noch die Region über eine Absage entschieden. Viele Burgdorfer indes diskutieren darüber, ob diese Veranstaltungen stattfinden sollten angesichts der Infektionszahlen.

Krisenstab: Die nächste Sitzung des Krisenstabs ist für Montag, 2. November, vorgesehen. „Sollte sich vorher ein Beratungsbedarf ergeben, kommen die Mitglieder eher zusammen“, sagte Veith. Sie hatten am Mittwoch bereits über Lüftungsintervalle für Rathäuser gesprochen.

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

Von Antje Bismark