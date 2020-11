Burgdorf

Wegen der Coronavirus-Infektion einer pädagogischen Fachkraft bleiben die beiden Krippengruppen in der Kita Weststadt mit sofortiger Wirkung geschlossen: Dies teilt am Mittwoch, Nicole Raue, Leiterin der Zentralen Dienste im Rathaus mit. Ihren Angaben zufolge liegen dem Gesundheitsamt der Region zudem alle relevanten Kontaktdaten vor, sodass die Behörde nun über das weitere Vorgehen entscheiden werde. Raue betont zugleich: „Die Kinder und pädagogischen Fachkräfte der Kindergarten- und Hortgruppen sind von den Maßnahmen nicht betroffen, auch Geschwisterkinder aus diesen Bereichen dürfen die Einrichtung weiterhin besuchen.“

Lesen Sie mehr: So sieht die Situation an Kitas und Schulen in Burgdorf am 17. November aus

Anzeige

In der Kita Fröbelweg hat am Mittwoch die Quarantäne für Kinder und Erzieher geendet, zudem kehrt an diesem Freitag die Grundschule Burgdorf ins Szenario A zurück, wie Raue sagt. Gleiches gelte ab dem 24. November für die Grundschule Otze.

An diesen Plätzen in Burgdorf gilt die Maskenpflicht

Mit Blick auf die Maskenpflicht an Einkaufsstraßen, die die Region Hannover in der vergangenen Woche nach einem Gerichtsentscheid aufheben musste, sagte Raue, dass es noch keine neue Anordnung für die Markt- und die Poststraße gebe. Damit bestehe dort de facto keine Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Aber: Wenn sich der Abstand von 1,5 Metern zwischen Personen unterschiedlicher Haushalte nicht einhalten lasse, müssten die Passanten auch in den Einkaufsstraßen die Alltagsmaske aufsetzen. Daran, das zeigt sich täglich in der Burgdorfer Innenstadt, halten sich viele Fußgänger. Davon ausgenommen seien Fußgängerzonen wie Spittaplatz und Am Brandende, dort bestehe die Maskenpflicht weiter, sagt Raue.

Keine neuen Infektionen: Inzidenzwert sinkt

Unterdessen sinkt nach Angaben von Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, die Zahl der Infizierten in der Stadt. Insgesamt 67 Burgdorfer gelten aktuell als Covid-19-Patienten, das sind vier weniger als am Mittwoch (Stand 19. November, 14 Uhr). In dieser Zeit kamen keine Infektionen hinzu, sodass der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 124,1 auf 101,8 sinkt.

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark