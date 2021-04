Burgdorf

Bedeutet der Einsatz von Luftreinigern in Kitas und Schulen einen sinnvollen Schritt gegen die Übertragung von Coronaviren? Über diese Frage will die Fraktion WGS FreieBurgdorfer am Montag, 12. April, mit Bürgern und einem Mitarbeiter der Firma Miele diskutieren – ehe am Donnerstag, 22. April, der Rat über einen entsprechenden Antrag der Fraktion entscheidet. „Wir haben beantragt für die Gruppenräume der Kindertagesstätten in Burgdorf Luftreiniger anzuschaffen und können uns das auch gut für weitere Einrichtungen wie unsere Schulen vorstellen“, sagt Fraktionschef Rüdiger Nijenhof. Seinen Angaben zufolge könnten die Geräte auch über die Pandemie hinaus eingesetzt werden.

Nijenhof kritisiert, dass einige Ratskollegen und die Stadt den gut informierten Eltern aus der Kita Weststadt fehlendes Wissen vorgeworfen hätten. Deshalb wolle seine Fraktion nun die Diskussion auf eine gemeinsame Wissensbasis stellen. Dazu beitragen sollen Experten des renommierten Luftreiniger-Herstellers Miele aus Lehrte, die in der Videokonferenz zu Wort kommen sollen. Diese beginnt um 19.30 Uhr, Interessierte können sich über den Link www.wgs-burgdorf.de/luftfilter einwählen.

Von Antje Bismark