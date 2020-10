Burgdorf

Täglich und später wöchentlich kam der Corona-Krisenstab der Stadt Burgdorf zu Beginn der Pandemie zusammen, mittlerweile aber treffen sich dessen Mitglieder nur noch einmal im Monat. Trotz steigender Fallzahlen – zuletzt eine Verdopplung der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 28 – will die Stadt diesen Rhythmus erst einmal beibehalten und den Krisenstab nur außerplanmäßig einberufen, wenn die Lage es erfordert.

Umgerechnet 76,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab es am Montag in Burgdorf. Weil das Gesundheitsamt aber den sogenannten Inzidenzwert für alle Kommunen der Region Hannover gemeinsam betrachtet, ist er noch nicht als kritisch zu bewerten. Der Krisenstab bleibe vorerst bei seinen monatlichen Treffen, sagte Stadtsprecher Sebastian Kattler.

Wieder Regelbetrieb im Rathaus

Anfang August hatte der Stab den wöchentlichen Rhythmus auf monatliche Treffen umgestellt. Darüber hinaus sind Treffen vorgesehen, wenn es die aktuellen Entwicklungen, beispielsweise neue Verordnungen, nötig machten, was bisher aber noch nicht der Fall gewesen sei. Im Rathaus läuft laut Kattler mittlerweile wieder ein Regelbetrieb.

Zum Krisenstab gehören Bürgermeister Armin Pollehn, die Verwaltungsleitung, der Leiter der Ordnungsdienste, der Personaldienstleiter, die Leiterin der Zentralen Dienste, Kattler selbst und gegebenenfalls Vertreter weiterer Fachbereiche, die zum erweiterten Krisenstab gehören und über den Verlauf der Sitzungen ebenfalls informiert werden. „Wer bei der Sitzung dabei ist, hängt davon ab, welche Bereiche beispielsweise von einer neuen Verordnung oder bestimmten Entwicklungen betroffen sind“, erklärte der Stadtsprecher.

Aktuelle Änderungen auf dem Programm

Die Mitglieder des Gremiums diskutieren in ihren Sitzungen, wie die Stadt die Corona-Maßnahmen von Land und Bund konkret umsetzt. Beispielsweise stand in der Vergangenheit die Anwendung der Hygieneregelungen in Kindertagesstätten auf der Tagesordnung, genauso spricht der Krisenstab über Änderungen in den Corona-Verordnungen. Damit die Erfahrungen und Wünsche der Einrichtungsleitungen bei der Entscheidungsfindung mit einfließen, stehen die jeweiligen Fachbereichsleiter im ständigen Kontakt mit diesen.

Zudem sind Fragen, die das Rathaus und seine Arbeitsweise selbst betreffen, Teil der Sitzung. „Wir haben unter anderem abgewogen, ob wir Schülerpraktikanten in der Verwaltung nehmen“, sagte Kattler. Auch kontroverse Entscheidungen trifft der Krisenstab nicht etwa per Mehrheitsabstimmung, sondern im Konsens. „Uns ist wichtig, gemeinsame Lösungen zu finden“, erklärte der Stadtsprecher. Dies habe bisher auch immer geklappt.

Keine Blaupause

Eine einzelne besonders schwierige Entscheidung kann er nicht nennen, denn herausfordernd seien sie alle gewesen. Alle Stadtmitarbeiter hätten sich erst einmal in die neue Lage einarbeiten müssen. „Es gab ja keine Blaupause.“

Häufigere Treffen des Krisenstabs seien bisher noch nicht angedacht, auch wenn die Infektionszahlen in ganz Deutschland zurzeit wieder ansteigen. Sobald in Burgdorf schärfere Maßnahmen zum Zug kommen müssen, geht allerdings auch das Gesundheitsamt der Region Hannover auf die Stadt zu, sodass beide sich miteinander abstimmen können.

Von Elena Everding