Burgdorf

Seit Tagen steigt die Zahl der Burgdorfer stetig an, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben – am Montag waren es 28 Corona-Fälle, wie Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, mitteilt. Das sind doppelt so viele wie am Montag vor einer Woche. Damit gibt es seit Beginn der Pandemie insgesamt 118 bestätigte Corona-Infektionen. Nach Aussage Borschels sind elf Frauen, Männer und Kinder seit Freitag neu an Covid-19 erkrankt, sieben sind in dieser Zeit genesen.

Für Burgdorf bedeutet dies nach Aussage des Regionssprechers, dass die Inzidenzzahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern deutlich überschritten wird. „Sie liegt für die Stadt bei 76,4“, sagt Borschel und fügt hinzu, dass der Wert derzeit keine Auswirkung auf das Leben in der Stadt hat: Denn die Region betrachte immer alle Kommunen inklusive der Landeshauptstadt, und für diese zusammen betrage der Inzidenzwert 26,4 – er befinde sich damit außerhalb der kritischen Marke.

Gesundheitsamt sieht keinen Hotspot

„Die Mitarbeiter im Gesundheitsamt analysieren permanent das Infektionsgeschehen, auch unter dem Blick darauf, welche Infektionsherde es in einer Kommunen gibt und wo sie zusammenlaufen“, sagt Borschel und fügt hinzu, dass es in Burgdorf weder einen Hotspot noch ein besonderes Ausbruchszentrum gebe. „Die meisten Infektionen stammen aus dem Familienkontext, auch die Altersgruppen sind durchmischt“, sagt der Sprecher.

Von Antje Bismark