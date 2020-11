Burgdorf

Vier neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwoch für Burgdorf: Demnach gelten 50 Frauen, Männer und Kinder aktuell als infiziert. Ein an Covid-19-Erkrankter wird seit Dienstag als genesen aufgeführt. Seit Beginn der Pandemie haben sich der Statistik zufolge 191 Burgdorfer angesteckt (Stand Mittwoch, 13 Uhr).

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert beträgt 108,2, damit sinkt er seit Tagen erstmals wieder. Am Montag lag er bei 66,8, am Dienstag bei 111,3 – und erreichte an diesem Tag den Höchststand seit Ausbruch der Pandemie. Seit März, als die ersten Erkrankten registriert wurden, starben zwei Burgdorfer an oder mit dem Coronavirus.

Von Antje Bismark